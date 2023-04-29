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Коммерсантъ FM
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Турция упростит оплату

Что известно о системе Rebit kart

Турция собирается создать платежную систему для российских туристов. Об этом сообщило издание Hrriyet со ссылкой на источники в аппарате президента Реджепа Тайипа Эрдогана. По их данным, сервис получит название Rebit kart, его можно будет установить на смартфон. Других подробностей о системе пока нет, она находится в стадии разработки.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Осенью 2022 года Анкара предлагала использовать российским туристам турецкую национальную платежную систему Troy. Однако от нее пришлось отказаться из-за угрозы санкций, сообщил местный журналист Абдурахман Камбур-оглу. Тем не менее, власти республики продолжают искать варианты, рассказал собеседник “Ъ FM”:

Как Турция отклоняет переводы

Как Турция отклоняет переводы

«С помощью системы Rebit kart туристы, прибывающие на территорию Турции, будут загружать себе приложение, с помощью которого смогут выводить валюту и оплачивать покупки. Пока что нет детальной информации, как все это будет работать — через российские карточки или как-то взаимодействовать с турецкими банками, или же с турецкой платежной системой. Скорее всего, появится сайт, где можно будет получить инструкцию.

Насколько это сейчас актуальная тема в Турции? Это очень важно в первую очередь для самой Турции, потому что туристы тратят здесь свои деньги. А когда есть определенные трудности, лишний раз путешественники не будут совершать покупки и ограничатся каким-то лимитом. Всегда носить с собой наличные деньги — это неудобно.

Почему отпадает система Troy? Потому что, как я понимаю, она все равно подразумевала взаимодействие с картами "Мир", в связи с этим Турции тоже грозили санкциями. Из-за этого Анкаре пришлось отказаться от услуг для системы "Мир"».

Как ожидают в Ассоциации туроператоров России, этим летом поток на курорты Турции может увеличиться на треть по сравнению с прошлым годом. Однако есть сдерживающий фактор — это рост курса валюты. Несмотря на то, что в Турцию ездят в основном организованные группы, возможность безналичной оплаты все равно будет востребована, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. Сейчас туристам приходится брать либо наличную валюту, либо карты зарубежных банков, отмечает господин Горин:

Как карты UnionPay оказались в санкционной зоне

Как карты UnionPay оказались в санкционной зоне

«С учетом ограничений на карты российских банков, которые не работают за рубежом, одной только UnionPay, конечно, недостаточно. Расширение платежных решений упростит путешественникам планирование бюджета в зарубежных поездках. В Турции нет как таковых проблем для туристов, так как большинство всех услуг оплачивается сразу, включая, естественно, и гостиницу, и трансфер, и перелет. Но для покупок, конечно, должны быть удобные решения. В Турции хорошо работает карта UnionPay тех банков, которые не подпали под санкции. Можно пользоваться и картами зарубежных банков, которые туристы заблаговременно выпускают в других странах. И, конечно, наличные, валюта — в Турции можно менять и наличные рубли, обменники принимают их по старинному курсу. Однако безналичные платежи все равно всегда были более популярны».

Турецкие банки массово отказались от работы с платежной системой «Мир» в сентябре 2022 года. Тогда США пригрозил санкциями всем финансовым учреждениям, которые продолжают работать с оператором российского сервиса — Национальной системой платежных карт. Ее глава Владимир Комлев попал в черный список американского Минфина.

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Елена Иванова

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