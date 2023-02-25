Карты UnionPay оказались в санкционной зоне

Российские карты UnionPay в ближайшее время могут перестать работать за рубежом. Снять наличные рекомендуют банки, попавшие под блокирующие санкции США. Такие сообщения держателям карт китайской платежной системы направили банки «Уралсиб», «Зенит» и «Санкт-Петербург», пишет издание РБК. Снять деньги и завершить нужные покупки клиентам за границей советуют «в ближайшие часы». 24 февраля пять из 12 российских эмитентов карт UnionPay, в том числе банк «Приморье» и МТС-банк, попали под самые жесткие, блокирующие, ограничения США. Кроме заморозки активов и остановки операций в долларах, так называемый SDN-список предполагает риск введения вторичных санкций для партнеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Именно последний пункт и создает риск отключения за границей российских карт UnionPay, отметила зампред правления Ланта-банка Ирина Рысь (кредитная организация также пополнила блокирующий лист, но не выпускает карты китайской системы):

«Мы клиентов предупреждаем, что выпущенные банками, которые попали в новый санкционный список, карты перестанут работать в ближайшее время. Стоит снять наличные за рубежом, если это единственные средства на время поездки. Мы рассматривали в свое время сотрудничество с UnionPay, это неплохая, перспективная система. Но интеграция и работа требует временных и денежных затрат. И мы примерно понимали, к чему идет вся ситуация, видели, что произошло с картами "Мир", которые сначала неплохо принимались в том числе в Турции. В дальнейшем серьезное давление на финансовую систему страны привело к тому, что с ними перестали работать.

Теперь давление идет на европейских партнеров, поэтому могут быть введены ограничения именно со стороны уже кредитных организаций, которые принимают карты и обслуживают терминал в какой-то стране ЕС».

Выпускать карты UnionPay продолжают российские банки против которых введены секторальные санкции, например, Газпромбанк и Россельхозбанк. Сама китайская система не объявляла об ограничении работы с партнерами, попавшими под ограничения. Но эмитентом ее карт после включения в SDN-список перестал быть Промсвязьбанк.

Не исключено, что китайский оператор в будущем и сам начнет ограничивать такие партнерства, пояснил независимый эксперт платежного рынка Дмитрий Вишняков. По его мнению, отключение российских карт UnionPay в недружественных странах может произойти в течение ближайших дней: «Я думаю, что это касается всех точек, где принимается UnionPay, потому что здесь риски повысились на стороне эмитента. Если эти санкции будут выполняться, то уже на уровне платежного оператора.

Это закрывает не только европейские банки, это закрывает все банки, которые являются членами этой платежной системы.

Они бывают либо эмитенты, либо эквайеры, то есть либо выпускающие карты, либо принимающие их. Российские эмитенты были поименованы. А что касается тех, кто на другой стороне, то это уже решать платежной системе.

Думаю, что несколько дней еще у пользователей этих карт есть, чтобы они могли поменять свое взаимоотношение, открыть какие-то новые возможности. После этого, конечно, надеяться на такие платежные продукты будет очень рискованно. Как правило, еще для такого рода ограничений правительством США вводится переходный период. Соответственно, каждый, кто, например, сегодня продолжает осуществлять взаимодействие или вести дела с новыми подсанкционными банками, может также обратиться за получением лицензии от американского Минфина для завершения этих трансакций. Альтернативой остается открытие банковского счета и получение карты в других юрисдикциях, например, в странах СНГ, европейских или азиатских банках».

Как сообщает издание Politico, несмотря на ограничения сотрудничество с российскими кредитными организациями не прекратили криптобиржи. На площадках Huobi и KuCoin трейдеры по-прежнему могут совершать операции с дебетовыми картами подсанкционных банков.

Пока у таких платформ больше возможностей избегать давления, чем у традиционных финансовых учреждений, подчеркнул гендиректор Консалтингово-аналитического союза Артем Генкин: «Насколько я понимаю, органы западных стран применяют адресный подход. У них растет и пухнет досье на ту или иную финансовую компанию, которую они подозревают в нарушениях санкций. Когда досье достигает критического размера, то они начинают действие по включению этой организации в санкционный список.

По одиночным платежам мелких владельцев криптоактивов, размазанным, наверное, по десяткам кредитных организаций, если брать их фиатную составляющую, думаю, что в течение ближайших месяцев не стоит ожидать каких-то целевых негативных решений. При этом я допускаю, что на уровне макрополитики возможен адресный, слова не вижу лучшего, наезд американских чиновников и их коллег из ЕС на конкретного регулятора конкретной страны.

Что касается популярности криптокошельков, то я бы отметил три сектора, в которых к ним наиболее часто прибегают. Это фриланс, IT и релоканты в целом. Криптовалюта нужна для обслуживания потоков, связанных с обычной легитимной внешнеэкономической деятельностью, то есть повседневными товарами. Но есть и совершенно непрозрачный сектор, — это закупки и внешнеэкономическая деятельность госсектора».

Всего под блокирующие санкции США накануне попали 11 российских банков, в том числе Московский кредитный банк и Металлинвестбанк. Прежде в списке уже находилось более 20 отечественных финансовых организаций. Новый десятый пакет антироссийских ограничений 25 февраля также опубликовал Евросоюз.

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Елизавета Скобцова