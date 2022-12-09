Турция отклоняет переводы

Турецкие банки ограничивают валютные SWIFT-переводы россиянам. Это касается транзакций внутри страны и за рубежом, рассказали “Ъ FM” консультанты по релокации. О новых условиях также сообщают пользователи специализированных туристических форумов. В частности, в DenizBank для SWIFT-перевода необходимо лично посетить филиал банка. А Ziraat Bank теперь позволяет совершать транзакции только в лирах. Также некоторые финансовые организации ограничили гражданам России и Белоруссии использование дебетовых карт за пределами Турции. С подробностями — Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

В финансовом плане Турция неприятно радует россиян уже несколько месяцев. Сначала перестали работать карты «Мир», потом банки ужесточили условия открытия счета, а теперь ограничили SWIFT-переводы. Клиенты DenizBank действительно больше не могут удаленно оплатить что-либо своими турецкими картами, рассказал эксперт по вопросам гражданства, миграции и личных финансов, управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов:

«Наши клиенты, пытаясь перевести деньги через SWIFT из DenizBank, чтобы оплатить обучение в Лондоне, столкнулись с тем, что вышла надпись: "Ваша транзакция не может быть исполнена, пожалуйста, обратитесь в отделение банка". Когда мы звонили и спрашивали, можно ли все решить по телефону, нам отвечали, что нет, нужно прийти в офис.

Тот, кто не мог посетить отделение за рубежом сам, делал доверенность. Но по ней этот вопрос тоже не снимался. Он решался только тогда, когда клиент лично приходил в банк. Каких-то дополнительных вопросов не было. Операционисты просто смотрели на человека и спокойно снимали ограничения — давали ему разрешение на SWIFT-переводы».

Россияне также сообщают о запрете на использование турецких карт за пределами страны, пишет издание Tourdom со ссылкой на источники. Однако опрошенные “Ъ FM” финансовые консультанты отмечают, что подобные ограничения вряд ли станут массовыми. Со SWIFT-переводами ситуация иная, отмечает партнер мультисемейного офиса ITS WM Игорь Кузнец:

«Причиной таких ограничений банки, как правило, называют нежелание выступать транзитным хабом, когда деньги приходят и уходят дальше.

Также это может быть из-за того, что они не хотят конфликтовать с Соединенными Штатами, с органами Европы по вопросу перевода денег российских клиентов».

По меньшей мере три турецкие кредитные организации уже ограничили SWIFT-переводы россиянам. Это Fibabanka, Ziraat Bank и DenizBank. И, как отмечают собеседники “Ъ FM”, список может расширяться. Однако для самих банков в этом нет никакой коммерческой выгоды, поэтому ситуация скоро, возможно, поменяется, считает независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков:

«Такого рода ограничения прежде всего будут бить по карману самих турецких банков. Международные транзакции — высокодоходный инструмент. Ограничения такого рода не имеют коммерческого смысла. И я думаю, что все это будет носить временный характер».

Ранее Турция предложила альтернативное решение проблемы россиян с переводами — собственную платежную систему Troy как аналог российской «Мир». Однако пока все остается на уровне обсуждений.

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Яна Загоровская