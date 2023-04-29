В Севастополе загорелась нефтебаза после атаки беспилотника ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в районе улицы братьев Манганари в Казачьей бухте загорелся резервуар с топливом. Возгорание, по его словам, произошло из-за попадания беспилотника.

«На месте работают все необходимые спецслужбы. Площадь пожара около 1000 кв м, пожару присвоен 4 класс, по пострадавшим информация уточняется»,— сообщил господин Развожаев. Газета «Известия» сообщает, что нефтебаза была атакована беспилотником вооруженных сил Украины.

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