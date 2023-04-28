FT: ЕС обсуждает ограничения на экспорт в страны, перепродающие товары в Россию

Еврокомиссия (ЕК) обсуждает возможность внедрения ограничений на экспорт в страны, которые заподозрят в реэкспорте подсанкционных товаров в Россию, пишет Financial Times со ссылкой на источники в Брюсселе. ЕК не устраивает, что критические важные производственные компоненты по-прежнему попадают в РФ и используются в том числе для обеспечения военного потенциала.

По данным собеседников издания, ЕК раздумывает над созданием правового механизма, который позволит ей ограничить продажи «узкого спектра» продукции в «некоторые» третьи страны. FT отмечает, что Брюссель потратил месяцы на уговоры «таких стран, как Турция, ОАЭ и государства Центральной Азии», принять более жесткие меры по пресечению обхода санкций.

Потенциальными карательными мерами довольны не все государства члены ЕС, пишет FT. Инициатива провоцирует споры относительно геополитических последствий ограничения торговли со странами, которые не принимают участия в конфликте Украины. Помимо этого скептики указывают на то, что подобные меры тяжело сообразуются с правилами мировой торговли.

Официально комментировать тему в ЕК отказались.

В марте Bloomberg и «Киодо» сообщали, что США и страны G7 рассматривают возможность ввести запрет на большую часть всего экспорта в Россию.

Подробнее об этом — в материале «Ъ FM» «Эмбарго тотального масштаба».

Григорий Лейба