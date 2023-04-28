ЦБ: есть положительные ответы на заявки по разблокировке активов в международных депозитариях

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о ситуации с заблокированными активами российских компаний и россиян в международных депозитариях Euroclerar и Clerstream. По ее словам, известно о единичных положительных и отрицательных ответах на заявки, однако общей тенденции пока не видно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Нам известны единичные пока случаи как выдачи разрешения, так и отказов. Мы пока не видим тенденции по разморозкам. Но тем не менее НРД (Национальный расчетный депозитарий — "Ъ".) и соответствующие профучастники продолжают работать над тем, чтобы защитить права наших розничных инвесторов»,— сказала она на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Ранее стало известно, что банк «Санкт-Петербург» стал первым из российских банков, кому бельгийское казначейство выдало лицензию на разблокировку активов на счете Национального расчетного депозитария (НРД). Об этом 18 апреля сообщил РБК.

В Европе располагаются два крупных международных депозитария ценных бумаг — Euroclear и Clearstream.

В середине 2022 года НРД попал под санкции Евросоюза. Через депозитарий осуществляется движение большинства российских ценных бумаг. Включение в черный список значит, что российские держатели иностранных ценных бумаг не смогут ни продать их, ни получить дивидендные или облигационные выплаты.

20 декабря НРД получил разрешение на разблокировку иностранных активов от Минфина Люксембурга, 22 декабря — от казначейства Бельгии. В ЦБ тогда заявили, что разрешения европейских властей на разблокировку активов не гарантируют их возврат инвесторам.

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