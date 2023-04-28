ВВП ЕС вырос в первом квартале на 1,3%

Сегодня, 28 апреля, Статистическое управление ЕС (Eurostat) опубликовало данные (.pdf) о динамике ВВП в еврозоне и ЕС в целом. По сравнению с предыдущим кварталом (четвертым кварталом 2022 года) экономика еврозоны выросла на 0,1%, а экономика ЕС — на 0,3%. По сравнению с первым кварталом 2022-го ВВП и еврозоны, и ЕС увеличился на 1,3%.

В четвертом квартале прошлого года ВВП ЕС в годовом исчислении рос лучше, чем сейчас,— на 1,7%, а в месячном (по сравнению с предыдущим, третьим кварталом), напротив, показал снижение на 0,1%.

Опрошенные Reuters аналитики ожидали в первом квартале чуть более высокой динамики — 0,2% для ВВП еврозоны и 1,4% для ВВП ЕС. Тем не менее рост европейской экономики в первом квартале показал, что звучавшие еще несколько месяцев назад прогнозы о рецессии в ЕС не оправдались. Уже в январе некоторые аналитики заговорили о том, что рецессия может миновать европейскую экономику, а в феврале рецессивные признаки начали отступать еще быстрее.

Евгений Хвостик