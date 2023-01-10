Аналитики Goldman Sachs больше не ожидают рецессии в Европе

ВВП Евросоюза вырастет на 0,6% по итогам 2023 года против ранее ожидаемого снижения на 0,1%, сообщил Bloomberg со ссылкой на инвестиционный банк Goldman Sachs. Экономика ЕС смогла избежать рецессии благодаря снижению цен на газ и более ранней отмене ограничений против коронавируса в Китае, считают аналитики.

По оценке Goldman Sachs, зимой 2023 года рост европейской экономики будет все еще слабым — ВВП вырастет всего на 0,1%. После рост ускорится до 0,6% к концу 2023 года. Аналитики Goldman Sachs также ожидают, что инфляция в ЕС сократится до 3,25% к концу 2023 года.

«Учитывая более устойчивую активность, устойчивую базовую инфляцию и агрессивные комментарии, мы ожидаем, что Европейский центральный банк значительно ужесточит меры в ближайшие месяцы»,— сказано в ответе Goldman Sachs.

В декабре ЕЦБ прогнозировал рост цен в ЕС на уровне 6,3% в 2023 году, 3,4% в 2024-м и 2,3% в 2025-м. В Международном валютном фонде говорили, что в 2023 году половине стран ЕС может угрожать рецессия из-за военного конфликта России и Украины. Накануне нового года аналитики Financial Times также писали о неизбежности рецессии и росте безработицы в ЕС.

Ключевым фактором, который изменил ожидания экономистов от Еврозоны, стало резкое снижение цен на газ по причине аномально теплой погоды (например, в Берлине в новогоднюю ночь температура составляла +15 С°) и сокращения потребления. В начале января стоимость газа в Европе подешевела до значений сентября 2021 года. В моменте он торговался по цене ниже $700 за 1 тыс. куб. м — в пять раз ниже максимумов 2022 года и в 2,5 раза меньше потолка цен на газ в ЕС, который может вступить в силу с 15 февраля.

Еще одним фактором стало «открытие» Китая. С 8 января Пекин отменил для прибывающих в страну путешественников обязательный карантин при отрицательном тесте на коронавирус. В декабре 2022 года власти Китая также сняли часть ограничений, которые тормозили развитие местной экономики.

Подробнее о ценах на газ в Европе «Ничто не вечно под зимой».

Олеся Павленко