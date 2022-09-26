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Коммерсантъ FM
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Деловая активность ЕС указывает на рецессию

Мониторинг мировой экономики

Деловая активность в странах зоны евро продолжает снижаться — композитный PMI, по версии S&P Global, в сентябре, по предварительным данным, составил 48,2 против 48,9 пункта месяцем ранее (это минимум за последние 20 месяцев). Композитный индикатор падает третий месяц подряд, за исключением периода пандемии, подобные значения отмечались лишь в 2013 году. Напомним, значение индикатора выше 50 пунктов указывает на рост активности, ниже 50 пунктов — на ее замедление. В секторе услуг индикатор составил 48,9 пункта (49,8 пункта месяцем ранее), показатель находится ниже планки 50 пунктов второй месяц, в промышленности — 48,5 против 49,6 пункта (в том числе субиндекс выпуска сократился с 46,5 до 46,2 пункта), значение индекса ниже 50 пунктов фиксируется четвертый месяц подряд.

Наиболее выраженное снижение — в Германии: здесь композитный индекс сократился с 46,9 до 45,9 пункта (это самое низкое значение с мая 2020 года, а за исключением этого периода — с июня 2009-го). В промышленности, однако, спад замедлился на фоне налаживания цепочек поставок и снижения издержек на логистику. Во Франции же композитный показатель вырос с 50,2 до 51,2 пункта — сектор услуг компенсировал сокращение в промышленности, но темпы роста в третьем квартале будут ниже, чем во втором, отмечают составители индекса. Инфляция давит на спрос, растущие счета за энергию увеличивают и издержки компаний — новые заказы на товары и услуги снижаются третий месяц подряд, сокращается и количество невыполненных заказов, вследствие чего растут избыточные мощности, отмечают в S&P. Прирост занятости в августе оказался самым низким за 17 месяцев. Ожидания компаний на ближайший год также ухудшаются, но ситуация разнится по странам: в Германии был зафиксирован самый выраженный спад, тогда как во Франции, напротив, ожидания улучшились.

Текущее падение PMI эквивалентно сокращению ВВП в третьем квартале примерно на 0,1%, ухудшение же ожиданий говорит о более значительном спаде в четвертом квартале, что будет означать вхождение зоны евро в рецессию, отмечают в S&P. В апреле—июне квартальный прирост ВВП составил 0,8%, в первом — 0,5%. В ING Bank отмечают, что экономика валютного блока находится в «стагфляционном окружении», и ожидают, что ЕЦБ, несмотря на снижение активности, продолжит повышать ставки.

Татьяна Едовина

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