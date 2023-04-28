Песков: Молдавия стремительно дрейфует в сторону русофобии и поглощения Румынией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нынешние власти Молдавии «стремительно дрейфуют» в сторону русофобии. Кроме того, по его мнению, от суверенитета своей страны они медленно отказываются, дрейфуя в сторону поглощения Румынией.

«Очевидно, нынешнее руководство Молдавии стремительно дрейфует в сторону той самой хорошо нам известной русофобии, при этом они почему-то отождествляют свое стремление к — ну, как они считают, евроинтеграции, они отождествляют ее с процветанием русофобии. Они считают, что это должно быть абсолютно обязательным атрибутом евроинтеграции — ненавидеть Россию и любые пророссийские проявления»,— сказал Дмитрий Песков во время конференц-колла. По его мнению, действия властей «не коррелируются с настроениями в обществе», из-за чего в Молдавии проходят акции протеста.

Также Дмитрий Песков напомнил об официальном переименовании молдавского языка в румынский. «Мы видим вот этот вот тоже дрейф в сторону поглощения со стороны Румынии, мы видим действия, направленные на сознательное урезание своего собственного суверенитета, и так далее, и тому подобное»,— сказал представитель Кремля.

17 апреля власти Молдавии запретили въезд в страну главе Татарстана Рустаму Минниханову. 19 апреля МИД Молдавии выслал российского дипломата и лишил еще двух специального допуска в аэропорт, поскольку они нарушили «установленные в кишиневском аэропорту правила поведения» после прилета господина Минниханова.

25 апреля в МИД России вызвали посла Молдавии Лилиана Дария. Ему вручили ноту об объявлении сотрудника молдавского посольства персоной нон грата. Еще нескольким официальным лицам Молдавии закрыли въезд в Россию за «регулярные антироссийские заявления и присоединение Кишинева к санкционным спискам Евросоюза», однако их имена не назывались. По информации «Ъ», въезд в страну запретили главе МВД Молдавии Анне Ревенко и депутатам парламента от правящей партии «Действие и солидарность» Оазу Нантою, Олесе Стамати и Лилиану Карпу.

Сегодня, 28 апреля, премьер Молдавии Дорин Речант сообщил, что некоторым российским политикам запретили въезд в Молдавию. Он не привел полный список, однако сообщил, что один из них — президент России Владимир Путин.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «От нон грата до Комрата».

Олеся Павленко