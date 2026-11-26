Кушнер назвал Дмитриева убежденным сторонником мира
Спецпосланник президента США Джаред Кушнер в интервью медиаконцерну Axel Springer вспомнил, как работал с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым в 2020 году. Он назвал его «невероятным другом» и напомнил, что именно по его инициативе Россия сократила добычу нефти во время пандемии COVID-19.\
По словам господина Кушнера, Россия и Саудовская Аравия тогда перепроизводили нефть. «Президент Трамп не вмешивался, а потом позвонил мне и сказал: "Можете ли вы попытаться заключить сделку?" И я работал с Кириллом и саудовцами, и нам удалось добиться самого большого сокращения добычи нефти в истории»,— сказал он.
Кроме того, Кирилл Дмитриев инициировал поставки аппаратов искусственной вентиляции легких в Нью-Йорк во время пандемии. «Это человек, который получил образование в Америке, он хочет более прочных отношений с Западом и считает, что это в интересах России. Поэтому он убежденный сторонник мира»,— заключил господин Кушнер.
В том же интервью Джаред Кушнер высоко оценил политические решения президента России Владимира Путина. «Людям может нравиться то, что он сделал, может не нравиться то, что он сделал, но он определенно гроссмейстер политики. Он историческая личность... Он очень вдумчив»,— объяснил он. Владимир Путин, по его словам, был «очень хорошо подготовлен» во время переговоров.