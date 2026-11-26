По словам господина Кушнера, Россия и Саудовская Аравия тогда перепроизводили нефть. «Президент Трамп не вмешивался, а потом позвонил мне и сказал: "Можете ли вы попытаться заключить сделку?" И я работал с Кириллом и саудовцами, и нам удалось добиться самого большого сокращения добычи нефти в истории»,— сказал он.