Выборы губернатора Мурманской области запланированы на сентябрь 2027 года
Выборы губернатора Мурманской области пройдут в единый день голосования в сентябре 2027 года. Об этом сообщила «РИА Новости» зампред регионального избиркома Елизавета Евсюкова.
Накануне президент Владимир Путин уволил Андрея Чибиса с поста губернатора Мурманской области. Он возглавлял регион с 2019 года и был переизбран на пятилетний срок в сентябре 2024-го. Врио главы Мурманской области, по данным «Ъ», стала замгубернатора региона — руководитель аппарата правительства Надежда Аксенова.
Андрея Чибиса задержали 23 ноября. Через два дня по решению Мещанского суда Москвы его арестовали. Бывшего губернатора обвиняют в хищении 39 млн руб. и растрате более 1 млрд руб. на реконструкции дороги. Кроме того, ему вменяют взятку, которую он получил от мурманского бизнесмена Оганеса Шанкояна. Чиновник вину не признал.