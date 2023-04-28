Что происходит после ввода войск России на Украину. День 429-й

Президенты Чехии и Словакии прибыли в Киев. Беспилотник атаковал Суземский район Брянской области. Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, собщалось о звуках взрывов и работе ПВО. Путин предложил добавить курсы по управлению беспилотниками в школьную программу. По данным источников «Ъ», с августа Украина хочет поднять цену транзита российской нефти до €21 за тонну. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:52. В Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога — ресурс по оповещению.

9:46. Дмитрий Медведев заявил, что Молдавии не существует, «местные начальники ее продали Румынии». Так он прокомментировал обещание премьер-министра Дорина Речана не пускать в страну Владимира Путина.

9:41. Глава МИД Турции Чавушоглу заявил, что страна не считает беспочвенными претензии России к реализации зерновой сделки.

9:35. В Николаевской области Украины объявлена воздушная тревога — ресурс по оповещению.

9:33. Министр обороны Германии Борис Писториус в интервью La Vanguardia: передача Украине дополнительных 80 танков Leopard 1 начнется в середине этого года.

9:21. Президенты Чехии и Словакии Петр Павел и Зузана Чапутова прибыли в Киев, где проведут переговоры с Владимиром Зеленским — портал blesk.cz.

8:48. Сергей Шойгу: истинная цель Запада в конфликте на территории Украины — нанести России стратегическое поражение, создать угрозу КНР и сохранить монопольное положение в мире.

8:47. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу пригласил коллег из стран ШОС в Москву на конференцию по международной безопасности, которая пройдет в этом году.

8:34. Ночью в Киевской области работала ПВО — Киевская городская администрация.

8:33. Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Как передал телеканал ТСН, в Днепре, Киеве, а также в Киевской, Николаевской, Полтавской и Черкасской областях были слышны звуки взрывов.

8:30. Украина подала заявку на двухэтапное подорожание транзита российской нефти с текущих €13,6 до €21 за тонну с 1 августа. По данным источников «Ъ», с 1 июня ставка за прокачку вырастет на 25%, до €17 за тонну, с 1 августа — еще на 23,5%, до €21 за тонну.

8:27. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала интервью посла США в России Линн Трейси, которое она дала «Ъ». «Народ России убивают по наводке Соединенных Штатов, на деньги Соединенных Штатов, из оружия Соединенных Штатов, руками режима, приведенного к власти Соединенными Штатами в результате государственного переворота, срежиссированного Соединенными Штатами»,— написала Мария Захарова.

8:23. В Оболонском районе Киева в результате взрывов повреждена локальная линия электросети, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко.

8:18. Глава МИД Италии Антонио Таяни: Украина просит поскорее достигнуть соглашения о совместной закупке вооружений Евросоюзом.

8:08. Ночью беспилотник атаковал Суземский район Брянской области, повреждены гараж и автомобиль — губернатор Александр Богомаз.

8:06. Владимир Путин предложил внедрять курсы по управлению беспилотниками в школьную программу — по его мнению, «ранняя профориентация» «пойдет на пользу стране».