Замминистра обороны Украины назвала «элементами контрнаступления» действия ВСУ на Донбассе

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что активные штурмовые действия украинских войск в Бахмуте, Марьинке на Авдеевском и Лиманском направлениях фронта являются «элементами контрнаступления». При этом она подчеркнула, что контрнаступление не стоит понимать узко и сводить только к активным наступательным действиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Маляр

Фото: Aleksandr Gusev / SOPA Images / LightRocket / Getty Images Анна Маляр

Фото: Aleksandr Gusev / SOPA Images / LightRocket / Getty Images

«Не надо публично сводить контрнаступление только к каким-то активным наступательным действиям, потому что речь идет о стратегической цели ВСУ — освободить все временно оккупированные территории. Поэтому говорить узко о контрнаступлении некорректно. Это огромный комплекс действий и мероприятий, которые осуществляют ВСУ»,— написала госпожа Маляр в Telegram-канале.

По ее словам «контрнаступательными действиями» можно назвать в том числе и подготовку военного резерва, а также создание запасных наступательных планов. Госпожа Маляр отметила, что окончательный план армия выбирает таким образом, чтобы «враг не смог отреагировать».

Замминистра подчеркнула, что ВСУ не готовят «что-то одно» в конкретное время и на конкретном направлении. Украинская армия ежедневно готовит весь комплекс оборонительных и контрнаступательных мероприятий, заключила госпожа Маляр.

В марте Bild со ссылкой на аналитиков НАТО сообщал, что основными направлениями контрнаступления Украины будут Луганск и Запорожье, также Киев хочет отрезать наземное сообщение России с Крымом. Из попавших в интернет в апреле документов Пентагона стало известно, что США прогнозируют скромные успехи Украины при контрнаступлении. CNN позднее писал, что украинское командование изменило некоторые военные планы после утечки. Журнал Newsweek со ссылкой на секретные документы Пентагона сообщает, что украинское контрнаступление запланировано на 30 апреля.

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Эрдни Кагалтынов