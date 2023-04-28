Елена Блиновская раскаялась и признала вину

Следственный комитет России сообщил, что в ходе допроса Елена Блиновская в полном объеме признала свою вину. Как подчеркнули в СКР, блогер раскаялась в содеянном. Сегодня следствие попросит у Пресненского районного суда избрать для нее меру пресечения, связанную с ограничением свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Блиновская

Фото: кадр видео СКР Елена Блиновская

Фото: кадр видео СКР

Елену Блиновскую задержали накануне, 27 апреля, во время попытки покинуть Россию. Она собиралась въехать в Белоруссию через Смоленскую область. Вечером того же дня ей предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании средств (ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Речь идет о свыше 918 млн руб., более 43 млн руб. из которых ей удалось легализовать.

По версии следствия, Елена Блиновская вместе с соучастниками перечисляла доходы от своего бизнеса на расчетные счета 18 подконтрольных организаций и 3 ИП, использующих упрощенную систему налогообложения. благодаря чему она понизила свой доход.

Часть полученных в результате уклонения от уплаты налогов средств — свыше 43 млн руб.— госпоже Блиновской удалось легализовать. Она перечислила их с расчетных счетов подконтрольных компаний на счета организаций. В том числе, госпожа Блиновская оплатила ими автомобиль, оборудование для фирмы, учредитель которой ее супруг, а также праздничное мероприятие в августе 2021 года.

По информации «Ъ», уголовное дело против Елены Блиновской возбудили 26 апреля. Следствие собиралось уведомить об этом ее на следующий день, 27 апреля, но она каким-то образом узнала об этом раньше. После госпожа Блиновская решила уехать из России. СКР в своем сообщении пообещал выяснить, кто информировал Елену Блиновскую «об охраняемой законом следственной тайне».

Подробнее — в материале «Ъ» «Марафон желаний заведет в тюрьму».

Олеся Павленко