Блогер Елена Блиновская задержана за неуплату 918 млн рублей налогов

Главное следственное управление СКР по городу Москве возбудило уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств. По данным следствия, госпожа Блиновская занизила полученные доходы и не уплатила за период с 2019 по 2021 год налог на общую сумму свыше 918 млн руб., более 43 млн руб. из которых ей удалось легализовать. Елену Блиновскую задержали при попытке пересечь российскую границу на автомобиле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Блиновская

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Елена Блиновская

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Установлено, что Блиновская, получив доход от предпринимательской деятельности в сфере предоставления в СМИ, в том числе посредством сети Интернет, услуг и реализации учебных курсов, тренинг-марафонов, не желая переходить на общую систему налогообложения, целенаправленно и формально "раздробила" бизнес, а также привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц»,— говорится в сообщении Московской прокуратуры.

Как утверждает следствие, в период с 2019 по 2021 год Елена Блиновская с соучастниками перечислила доходы от предпринимательской деятельности на расчетные счета 18 подконтрольных организаций и трех ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения. Таким образом она занизила доходы и налоговую базу для исчисления налогов. Суммарный размер неуплаченных госпожой Блиновской налогов составил более 918 млн руб.

Часть полученных в результате уклонения от уплаты налогов средств — свыше 43 млн руб.— Елене Блиновской удалось легализовать за счет их перечисления с расчетных счетов подконтрольных компаний на счета организаций. Ими она, в частности, оплатила автомобиль, оборудование для фирмы, где учредителем является ее супруг, а также праздничное мероприятие в августе 2021 года.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Елену Блиновскую при попытке пересечь границу России на арендованном автомобиле. По данным «Ъ», госпожа Блиновская арендовала Maybach. На нем в сопровождении охраны через Смоленскую область блогер хотела выехать в Белоруссию. СКР отмечает, что при себе у нее были авиабилеты для вылета «в иное государство».

Источники «Ъ» сообщили, что она планировала улететь в Узбекистан. В отношении Елены Блиновской возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК) и легализации денежных средств в сумме более 43 млн руб. (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК). В рамках уголовного дела в офисе и по месту проживания блогера проводятся обыски.

В начале марта обвинение в уклонении от налогов на сумму 311 млн руб. предъявили блогеру Валерии Чекалиной, ее супругу Артему Чекалину — в пособничестве. С них взяли подписку о невыезде. 8 марта госпожа Чекалина заявила о готовности погасить имеющуюся налоговую задолженность. 16 марта в отношении Артема и Валерии Чекалиных было возбуждено уголовное дело об отмывании денежных средств на сумму более 130 млн руб. По решению суда им избрана мера пресечения в виде запрета пользоваться интернетом.

Подробнее — в материале «Ъ» «С блогеров соберут миллионы налогов».

Милена Костерева