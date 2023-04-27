СКР предъявил обвинение в неуплате налогов блогеру Елене Блиновской

Главное следственное управление СКР по Москве сообщило, что предъявило обвинение блогеру Елене Блиновской в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании средств (ч. 2 ст. 198, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Речь идет о свыше 918 млн руб., более 43 млн руб. из которых ей удалось легализовать. Елена Блиновская задержана, следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения.

Как утверждало следствие, Елена Блиновская занизила полученные от предпринимательской деятельности в сфере предоставления в СМИ доходы и не уплатила налог за период с 2019 по 2021 год. Ее задержали сегодня, 27 апреля, при попытке пересечь российскую границу на автомобиле. Она планировала выехать через Смоленскую область в Белоруссию. Источники «Ъ» сообщали, что при себе у нее был билет в Ташкент.

По данным следствия, блогер с соучастниками перечислила доходы от предпринимательской деятельности на расчетные счета 18 подконтрольных организаций и трех ИП, применяющих упрощенную систему налогообложения. Тем самым она понизила свой доход.

Часть полученных в результате уклонения от уплаты налогов средств — свыше 43 млн руб.— Елене Блиновской удалось легализовать за счет их перечисления с расчетных счетов подконтрольных компаний на счета организаций. Ими она, в частности, оплатила автомобиль, оборудование для фирмы, где учредителем является ее супруг, а также праздничное мероприятие в августе 2021 года.

Это третье уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогера с начала весны. В марте СКР предъявил обвинение по этой же статье блогеру Валерии Чекалиной, а ее супругу Артему Чекалину — в пособничестве. Речь идет о невыплате налогов на сумму более 311 млн руб. и отмывании более 130 млн руб. По решению суда им запрещено пользоваться интернетом. Также в марте уголовное дело завели в отношении блогера Александры Митрошиной. По версии следствия, она не выплатила 120 млн руб.

Подробнее о деле Елены Блиновской — в материале «Ъ» «Марафон желаний не совпал с реальностью».

Лусине Баласян