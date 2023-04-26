Обработали и переработали

В марте 2023 года промпроизводство, как и прогнозировали конъюнктурные опросы, заметно выросло, впервые за прошедший год выйдя в плюс по сравнению с соответствующим периодом 2022 года. Добыча заметно тормозит (на фоне заметного падения доходов от продажи нефти Росстат скрыл данные о ее добыче), но в обработке рост фактически повсеместный. Основной его движущей силой в марте были металлургия и выпуск нефтепродуктов — на фоне высокой экспортной маржи НПЗ даже отложили плановые ремонты. Текущие настроения в секторе показывают, что в ближайшем будущем рост продолжится, но о его качестве, как и устойчивости, говорить пока сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В марте 2023 года в годовом выражении промпроизводство впервые показало позитивную динамику на уровне 1,2% (в целом за первый квартал на фоне относительно высокой базы прошлого года показатель снизился на 0,9%), а по сравнению с февралем, исключая сезонность, его рост составил 1,3% против 0,6% месяцем ранее и минус 0,6% в январе 2023 года. Такое ускоренное увеличение выпуска вряд ли можно назвать неожиданным: опережающие индикаторы состояния промышленности в январе—апреле 2023 года указывали на улучшение настроений в секторе вместе с ростом фактических оценок и ожиданий спроса, которые особенно подскочили в марте—апреле (см. “Ъ” от 31 марта, 18 и 24 апреля).

Источник улучшения показателей выпуска — обработка. В годовом выражении на улучшение ее динамики — рост на 6,3% впервые с февраля 2022 года — повлияла низкая база, тогда в марте были введены первые санкции против РФ и выпуск просел на 0,7%.

Бурное увеличение выпуска отмечено в производстве металлических изделий, компьютеров, оптики и электроники (на 20–30%), спецодежды (в 2,1 раза), прочих готовых металлических изделий (на 57,5%), прочих транспортных средств (на 40,6%), прочего транспорта и оборудования (на 13%) и обуви (на 13,8%).

Добыча в марте, напротив, просела еще сильнее, на 3,6%,— опять же на фоне высокой базы марта 2022 года, когда рост составил 6,7%.

На динамику добывающих отраслей, вероятнее всего, повлияло снижение добычи нефти. Впрочем, Росстат с марта перестал публиковать данные о ней на фоне значительного снижения нефтяных доходов РФ.

«Промышленность приятно удивила, но если убрать вклад оборонных и смежных секторов, то картина куда менее радужная, хотя и здесь есть определенные улучшения»,— заключает Дмитрий Полевой из «Локо-инвеста».

Индекс «военных секторов», рассчитываемый инвестбанком, показал замедление роста с 112–113% год к году до все еще внушительных 75%, а в остальных (более «гражданских») секторах зафиксировал улучшение с минус 5–6% до плюс 2–3%. «Но “плюс” здесь обязан исключительно эффекту низкой базы»,— замечает господин Полевой.

По оценке Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), которая исключает выпуск в закрытых и высоковолатильных отраслях, также фиксируется восстановление выпуска, оценивая его увеличение в марте к предыдущему месяцу на 0,6% (после 0,4% в месяц в среднем за январь—февраль, сезонность устранена). Добыча нефти, по оценке авторов расчетов, «несколько снизилась», а газа — стабильна. «Примечательной особенностью в марте стал практически фронтальный характер роста обрабатывающих производств: увеличение объемов выпуска зафиксировано в подавляющем большинстве из них»,— фиксируют аналитики центра.

Основной вклад (около трети всего прироста обработки) внесли металлургия и производство нефтепродуктов, также ощутим рост в «производстве элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат)» (в 1,4 раза) и «контрольно-измерительных и навигационных приборов и аппаратов» (в 1,2 раза).

Единственным крупным сегментом обработки, который сильно просел в острую фазу кризиса и до сих пор стагнирует, остается производство автомобилей и грузового транспорта.

Несмотря на попытку исключить из расчетов закрытые отрасли, Владимир Сальников из ЦМАКП не исключает, что бурный рост в металлургии и электронике вызван их потребностями. Ускоренный выпуск нефтепродуктов (плюс 2% к февралю в марте после минус 0,6% в феврале) объясняется наращиванием экспорта до рекордных объемов. Как подсчитали в Reuters, в марте, когда обычно начинаются сезонные ремонты НПЗ, они нарастили переработку нефти почти на 10% к марту 2022 года, до 24,1 млн тонн с 22 млн тонн, а в апреле объем переработки превысит 23 млн тонн — это почти на 17% выше, чем год назад. По словам источников агентства в отрасли, сроки начала некоторых плановых ремонтов в апреле смещены на две-три недели, что приведет к более значительному падению переработки и снижению поставок в мае, чем ожидалось ранее. Впрочем, обработка продолжит расти не только в годовом выражении — из-за низкой базы 2022 года, но и в терминах месяц к месяцу, на что указывают опережающие индикаторы (см. “Ъ” от 24 апреля).

Артем Чугунов