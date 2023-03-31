Обработка выросла в альтернативном измерении

Промпроизводство в измерении Росстата и Минэкономики с учетом сезонности продемонстрировало отрицательные околонулевые среднемесячные темпы роста в январе и положительные, но также околонулевые,— в феврале (см. “Ъ” от 30 марта). Между тем, по оценкам ЦМАКП, в феврале его объем увеличился к январю на 0,6%, а в январе к декабрю — не изменился. По расчетам центра, в феврале росли и добыча (на 0,8%), и обработка (на 0,6%) — в части пищепрома, сырьевых производств и выпуска товаров длительного пользования. Отметим, в расчетах ЦМАКП не учитывается выпуск «закрытых позиций», а также и «производств с волатильной динамикой выпуска, для которых принципиально невозможно на помесячном уровне оценить направленность тенденции».

Росстат берет за отправную точку среднемесячные показатели 2020 года и с учетом сезонности фиксирует фактически неизменную динамику выпуска промышленности начиная с апреля 2022 года (после ее падения в начале военных действий на Украине). В ЦМАКП же, сделав схожее сравнение со среднемесячными показателями 2019 года, заключают: «Слабое восстановление идет практически непрерывно с июня 2022 года, когда был достигнут локальный минимум выпуска» (см. график).

Разброс оценок еще раз подтверждает, что данные о динамике промпроизводства во многом зависят от того, кто их замеряет. Впрочем, и альтернативные показатели не добавляют понимания ситуации. Так, по данным Росстата, оптимизм промышленников в январе—феврале стабилизировался: в обработке добравшись до максимумов с начала 2020 года, а в добыче — к ним приблизившись. Мартовские же измерения промышленного оптимизма от Института Гайдара фиксируют его возврат к росту (после спада в феврале) — на фоне повышения оценок спроса, выпуска и его планов при нулевом измерении запасов готовой продукции и максимальной обеспеченности промышленности сырьем и комплектующими. Такой всплеск оптимизма неожидан на фоне продленного до июня снижения добычи нефти. «Влияние этой меры на статистику промышленности мы увидим со следующего среза данных. В отрицательной зоне могут оказаться как годовые, так и месячные темпы с исключением сезонности»,— полагают экономисты Райффайзенбанка.

Артем Чугунов