Орбан прокомментировал сообщения о задержании младшего брата
Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал сообщения о задержании младшего брата Арона. Он не подтвердил и не опроверг информацию, однако обвинил нынешнее правительство в использовании методов «тайной полиции коммунистических времен».
«Цель этой грязной политической игры — устранить оппонентов и установить однопартийное правление. Настоящая мишень — это я. Моего младшего брата используют лишь как средство, чтобы добраться до меня»,— написал господин Орбан в X. Он обратил внимание, что сегодня правительство должно было отчитываться о проделанной работе при публикации архивов спецслужб.
Нынешний премьер-министр страны Петер Мадьяр назвал эту публикацию подтверждением данных СМИ. «Бывший премьер-министр, как обычно, сразу начал указывать пальцем на других … и мгновенно выставил себя жертвой»,— написал политик в соцсетях.
Около часа назад издание Kontroll сообщило о масштабной операции антикоррупционных органов в Будапеште, во время которой, предположительно, задержали предпринимателя Арона Орбана. Его компания, как утверждается в публикации, записывала граждан Вьетнама на двухдневный курс по оказанию первой помощи в венгерском вузе, помогая им получить шенгенскую визу. Официального подтверждения этой информации пока нет.