Прокатная десятка

Обзор «Ъ-Weekend»: «Никарагуа, пандемия, диктатура, скоро выборы. Возможно, выборов не будет или они будут фальсифицированы — неважно: американская журналистка Триш надеется к этому времени быть уже далеко отсюда. Сейчас она живет в какой-то дыре, пьет ром, спит с теми, кто может заплатить в долларах или оказать ей какие-то услуги; если повезет — с теми, у кого в гостинице есть кондиционер. Здесь очень жарко. И тропические ливни. И люди с автоматами, на которых уже почти никто не обращает внимания. И протестные плакаты "Нет узурпации власти". Триш знакомится с Дэниелом, британским бизнесменом, и, похоже, теперь уже она может оказать ему услугу и предостеречь от опасных связей. Может быть, вместе они смогут выбраться из этого ада…

Она — ехидная, злая, безбашенная, отчаянная, никогда не говорит что думает, написала "глупую статью о похищениях и казнях" и теперь расхлебывает последствия. Улыбается крупным чиновникам, подмахивает мелким, ищет деньги на билет, пытается вернуть свой конфискованный паспорт… Британский бизнесмен — красавчик, витающий в облаках,— тоже, очевидно, не говорит всей правды… Этим двоим, Триш и Дэниелу, просто не на кого больше рассчитывать. Все врут, но с некоторыми приятно спать, а с другими не очень. Так что они попытаются быть вместе, пока ЦРУ не разлучит их».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Тихая американка».