Прокатная десятка

27 апреля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых британская комедийная драма «Банк Дэйва» и американский байопик «Безос. Человек, создавший Amazon». Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Возрожденные
- Режиссер: Егор Баранов
- В ролях: Дэйв Дэвис, Тимоти В. Мерфи, Кристен Ариза, Брэд Гринквист, Эзра Баззингтон
- Жанр: фантастика, ужасы / США / 97 мин.
- Слоган: «Если тебе дали второй шанс, что ты сделаешь ради семьи?»
- В прокате: с 27 апреля
Обзор «Ъ-Weekend»: «Чудо наконец-то свершилось: Ватикан научился возвращать с того света тех, кто недавно умер. Иконой эсхатологической революции становится парень по имени Ник (Джулиан Мосер), несколько лет назад погибший в автокатастрофе и ставший первым воскрешенным. Пока весь мир обсуждает этическую составляющую вопроса, католическая церковь продолжает делать свое благое, на первый взгляд, дело. Однако в истории с воскрешениями появляются странности. Священник Стэнли (Дэйв Дэвис), по совпадению (или нет?) — отец того самого Ника, оказывается шокирован терактом, совершенным одним из его прихожан. Причем, террористом оказался не обычный христианин, а "возрожденный". Вскоре оказывается, что таких инцидентов — множество, но все они тщательно скрываются от общественности.
С такой завязкой можно ожидать чего угодно — от дорогостоящего фантастического триллера до крепкой жанровой "бэшки". Поэтому зрители, не смотревшие трейлеров и прочих промоподробностей, могут сильно удивиться. Да, "Возрожденные" оказались очередным проектом Тимура Бекмамбетова, активно развивающего бренд screenlife-кино. Так что страшный заговор и воскрешение мертвых мы будем наблюдать как бы в окошке чужого лэптопа».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Цифровые святые».
Банк Дэйва
- Режиссер: Крис Фоггин
- В ролях: Джоэль Фрай, Рори Киннер, Фиби Дайневор, Хью Бонневилль, Пол Кэй, Джо Хартли
- Жанр: драма, комедия, биография / Великобритания / 107 мин.
- В прокате: с 27 апреля
Кинопрокатчик «Парадиз»: «Английский бизнесмен Дэйв Фишвик решает изменить существующую банковскую систему и основать в своем родном городе Бернли первый общественный банк для поддержки местного малого бизнеса».
Волшебная флейта
- Режиссер: Флориан Сигль
- В ролях: Джек Вульф, Иван Реон, Ф. Мюррэй Абрахам, Нив Маккормак, Эллиот Куртиур
- Жанр: фэнтези, приключения, мюзикл / Германия / 104 мин.
- В прокате: с 27 апреля
Кинопрокатчик «Наше Кино»: «Семнадцатилетний Тим мечтает поступить в престижную музыкальную школу, чтобы стать певцом. И, когда его туда принимают, кажется, что его мечта сбылась. Однако оказывается, что мир привилегированной школы полон недоброжелателей, что плетут интриги. Однажды, гуляя по особняку, Тим находит загадочные двери и попадает в волшебный новый мир, где фантазия не имеет границ. И вот Тим уже оказывается втянут в водоворот событий. Днем в своей обычной реальности он готовится к предстоящему концерту, а ночью возвращается в волшебную вселенную, где рискует своей жизнью, чтобы освободить прекрасную принцессу Памину».
Безос. Человек, создавший Amazon
- Режиссер: Хоа Ле
- В ролях: Армандо Гутьеррез, Эмилио Эстефан мл., Элиана Ген, Маркус Лемонис, Кевин Сорбо
- Жанр: драма, биография, история / США / 99 мин.
- В прокате: с 27 апреля
Кинопрокатчик «Ракета Релизинг»: «Середина 90-х. Джеффри Безос — успешный 31-летний руководитель хедж-фонда с завидной карьерой. Заручившись поддержкой жены и взяв денег в долг у отца, он бросает работу и переезжает на другой конец страны с целью осуществить давнюю мечту: создать крупнейший в мире книжный интернет-магазин. Обосновавшись в полуразрушенном ветхом гараже, он и еще два технаря-энтузиаста пытаются найти инвесторов для своего проекта, но на их пути встает пока еще недостаточно развитый интернет и глава крупнейшего розничного книжного магазина Barnes and Noble».
Мизантроп
- Режиссер: Дамиан Сифрон
- В ролях: Шейлин Вудли, Бен Мендельсон, Ральф Айнесон, Джован Адепо, Марселла Ленц-Поуп, Розмари Дансмор
- Жанр: триллер, драма, детектив / США / 119 мин.
- Слоган: «Чтобы поймать убийцу, нужно проникнуть в его разум»
- В прокате: с 20 апреля
Кинопрокатчик «Вольга»: «Новогодняя ночь в Балтиморе омрачается серией убийств. Стрелок-маньяк, не оставляющий следов, забрал десятки жизней под гром фейерверков прямо в центре города. В любой момент он может снова выйти на охоту, а у главного следователя ФБР Ламмарка нет ни одной зацепки. Заметив потенциал в молодой полицейской Элеанор, благодаря ее профессиональным действиям и глубокому пониманию характера убийцы, Ламмарк подключает ее к расследованию. Теперь их задача — угнаться за психопатом по спирали разрушения».
Вызов
- Режиссер: Клим Шипенко
- В ролях: Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков, Олег Новицкий, Петр Дубров
- Жанр: драма / Россия / 164 мин.
- В прокате: с 22 апреля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Во время стандартной рабочей миссии в открытом космосе на двух космонавтов (их играют настоящие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров) начинает сыпаться какой-то межзвездный мусор, и один из них… нет, не улетает в безвоздушное пространство, где никто не услышит твой крик, как Джордж Клуни у Куарона, а получает травму грудной клетки. Проконсультировавшись со светилом хирургии (Андрей Щепочкин), в ЦУПе решают не возвращать пострадавшего на Землю (полета он может не пережить), а оперировать его прямо на борту МКС…
В это время Женя Беляева (Пересильд), ученица светила и сама талантливый хирург, ведет на Земле обычную жизнь замотанной матери-одиночки, разрывающейся между работой и воспитанием дочери-подростка (Варвара Володина)… Рутину с душевными терзаниями, тремя операциями в день, замершими в какой-то двусмысленной точке отношениями с привлекательным коллегой Владиславом (Милош Бикович) и вызовами в школу к дочке, которая подралась с одноклассницей, прерывает вызов куда более важный — в ЦУП, где Женя должна разработать подробный план операции. При этом ее саму в космос никто посылать не собирается по той простой причине, что она женщина».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Космические куплеты» и «Операция на открытом космосе»
Звезды в полдень
- Режиссер: Клер Дени
- В ролях: Джо Элвин, Маргарет Куэлли, Бенни Сэфди, Дэнни Рамирес
- Жанр: триллер, драма, мелодрама / Франция, Панама, США / 135 мин.
- В прокате: с 13 апреля
Обзор «Ъ-Weekend»: «Никарагуа, пандемия, диктатура, скоро выборы. Возможно, выборов не будет или они будут фальсифицированы — неважно: американская журналистка Триш надеется к этому времени быть уже далеко отсюда. Сейчас она живет в какой-то дыре, пьет ром, спит с теми, кто может заплатить в долларах или оказать ей какие-то услуги; если повезет — с теми, у кого в гостинице есть кондиционер. Здесь очень жарко. И тропические ливни. И люди с автоматами, на которых уже почти никто не обращает внимания. И протестные плакаты "Нет узурпации власти". Триш знакомится с Дэниелом, британским бизнесменом, и, похоже, теперь уже она может оказать ему услугу и предостеречь от опасных связей. Может быть, вместе они смогут выбраться из этого ада…
Она — ехидная, злая, безбашенная, отчаянная, никогда не говорит что думает, написала "глупую статью о похищениях и казнях" и теперь расхлебывает последствия. Улыбается крупным чиновникам, подмахивает мелким, ищет деньги на билет, пытается вернуть свой конфискованный паспорт… Британский бизнесмен — красавчик, витающий в облаках,— тоже, очевидно, не говорит всей правды… Этим двоим, Триш и Дэниелу, просто не на кого больше рассчитывать. Все врут, но с некоторыми приятно спать, а с другими не очень. Так что они попытаются быть вместе, пока ЦРУ не разлучит их».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Тихая американка».
Черный лотос
- Режиссер: Тодор Чапканов
- В ролях: Рико Верховен, Фрэнк Грилло, Мари Домпнье, Петер Францен
- Жанр: боевик, триллер / США, Нидерланды / 90 мин.
- Слоган: «Когда есть за что сражаться»
- В прокате: с 13 апреля
Кинопрокатчик «Global Film»: «Офицер спецназа Маттео Доннер пытается справиться с чувством вины после гибели лучшего друга в ходе совместного задания. После скитаний по миру он возвращается в Амстердам, где его вовлекают в противостояние городских банд. Доннер должен спасти похищенную дочь своего погибшего товарища».
Земля Алькаррас
- Режиссеры: Карла Симон, Соня Кастело
- В ролях: Жозеп Абад, Жорди Пужоль Дольсет, Анна Отин, Альберт Бош
- Жанр: драма / Испания, Италия / 120 мин.
- Слоган: «Спасти сад, сохранить семью»
- В прокате: с 13 апреля
Обзор «Ъ-Weekend»: «Маленькая Айрис (Аинет Жуну) вместе с двоюродными братьями Пере и Пау (Жоэль и Исаак Ровира) играет в раздраконенной развалюхе лазурного цвета. Дети воображают космические одиссеи вдалеке от земной рутины, которая вот-вот настигнет и очаровательных фантазеров, и их родителей, и остальных родственников — вплоть до дедушки Рохелио (Жозеп Абад), еще помнящего гражданскую войну в Испании.
Если закат аристократического рая в "Вишневом саду" знаменовало прибытие поезда, то фермерскую идиллию "Земли Алькаррас" сотрясает явление экскаватора. Подцепив Citroen 2CV, как подгнивший плод, он оставляет местных детей без любимой игровой площадки. Взрослые, занятые сбором персиков на семейной плантации, поначалу отмахиваются от их расстроенных криков, но вскоре и сами лишатся чего-то важного».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Это было навсегда, пока не кончились персики».
Возвращение в Сеул
- Режиссер: Дэви Шу
- В ролях: Пак Чи-мин, О Гван-нок, Гука Хан, Ким Сон-ён
- Жанр: драма / Франция, Германия, Бельгия, Южная Корея, Румыния, Камбоджа, Катар / 119 мин.
- В прокате: с 13 апреля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Для того чтобы куда-то вернуться, это место сначала надо оставить. В случае главной героини фильма Фредди (художница Пак Чи Мин в своей дебютной кинороли) это произошло помимо ее воли. В младенчестве девочку, которую тогда звали Eн Хи, биологические родители отдали на усыновление, и ее вырастила пара из Франции, давшая ей совершенно французское имя Фредерика Бенуа и привившая соответствующие язык и культуру. Поэтому и приезд Фредди в Сеул 25 лет спустя трудно назвать в полном смысле возвращением: она приезжает на историческую родину впервые и, по собственным словам, экспромтом — просто рейс в Токио, куда она направлялась, отменили из-за тайфуна, а надо же на что-то потратить две недели отпуска.
Каждый встречный, начиная с работающей на ресепшене в скромной гостинице Тены (Гука Хан), которая становится для Фредди переводчицей, проводницей и почти подругой, с ходу предполагает, что она приехала в Корею, чтобы найти свою семью и припасть к корням. Но сама Фредди, резкая, колючая, предпочитающая скорее отталкивать людей, нежели привлекать, утверждает, что это ее не интересует. В центр усыновления она в итоге отправляется как будто под дулом пистолета… Первые трещины по выстроенному Фредди фасаду идут, когда она узнает, что кровная мать отказалась выходить с ней на связь».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Корни привередливые».