Космические куплеты

В прокат выходит космическая драма Клима Шипенко «Вызов», для съемок которой исполнительница главной роли Юлия Пересильд и сам режиссер по-настоящему слетали в космос на настоящую МКС. Юлия Шагельман не уверена, что полученный результат стоил затраченного бюджета и героических усилий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Картина романтизирует не столько далекие космические просторы, сколько близкий Центр управления полетами

Фото: Первый канал Картина романтизирует не столько далекие космические просторы, сколько близкий Центр управления полетами

Фото: Первый канал

«Вызов» — парадоксальный случай, когда активная промокампания, стартовавшая еще в совсем другой жизни, за два с половиной года до выхода фильма в прокат, вместо того чтобы подогревать интерес к картине, действует скорее наоборот. Ведь все самое интересное уже случилось, причем зрители были посвящены во все детали съемочного процесса. Сначала тогдашнему руководителю «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину и генеральному директору «Первого канала» Константину Эрнсту пришла в голову идея, что надо снять кино в космосе, потом под нее стали искать исполнителей и сочинять сценарий. Логичнее, наверное, было бы сначала придумать фильм и, поняв, что никак иначе его в жизнь не воплотить, отправиться бороздить космические просторы, но что уж там, это не первая ситуация, когда логика отступает перед сверхзадачей.

Потом «Первый канал» провел конкурс среди выносливых актрис, победительницей которого стала Юлия Пересильд, потом она вместе с режиссером готовилась к полету, потом полет состоялся, и ход его освещали во всех новостях. Все ради того, чтобы, по словам господина Эрнста, показать настоящий космос, которого «зритель в кино еще не видел». То, что этот настоящий космос, не зная предыстории, не отличишь от воспроизведенного с помощью декораций и визуальных эффектов космоса из многочисленных голливудских фильмов (на которые, не говоря об этом вслух, ориентируются авторы), видимо, остается проблемой зрителя.

Начинается все со сцены, вполне откровенно позаимствованной из «Гравитации» Альфонсо Куарона (2013),— она при просмотре вспоминается практически так же часто, как сериальная продукция все того же «Первого канала». Во время стандартной рабочей миссии в открытом космосе на двух космонавтов (их играют настоящие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров) начинает сыпаться какой-то межзвездный мусор, и один из них… нет, не улетает в безвоздушное пространство, где никто не услышит твой крик, как Джордж Клуни у Куарона, а получает травму грудной клетки. Проконсультировавшись со светилом хирургии (Андрей Щепочкин), в ЦУПе решают не возвращать пострадавшего на Землю (полета он может не пережить), а оперировать его прямо на борту МКС. Но не раньше, чем руководитель полетов Волин с мудрым отеческим прищуром (Владимир Машков) ободрительно сообщит Петру, который делает травмированному Олегу трахеотомию, что «хорошо связанная девушка в ласках не нуждается» — задав таким образом тональность юмора в фильме.

В это время Женя Борисова (Пересильд), ученица светила и сама талантливый хирург, ведет на Земле обычную жизнь замотанной матери-одиночки, разрывающейся между работой и воспитанием дочери-подростка (Варвара Володина). Поскольку в таком идеологически выверенном фильме, как «Вызов», героиня не может быть разведенной или вовсе никогда не бывавшей замужем, то она вдова. Черно-белый флешбэк с погибшим в аварии мужем (Михаил Тройник) вернется многократно, каждый раз напоминая о том, что в его смерти она винит себя. Рутину с душевными терзаниями, тремя операциями в день, замершими в какой-то двусмысленной точке отношениями с привлекательным коллегой Владиславом (Милош Бикович) и вызовами в школу к дочке, которая подралась с одноклассницей, прерывает вызов куда более важный — в ЦУП, где Женя должна разработать подробный план операции. При этом ее саму в космос никто посылать не собирается по той простой причине, что она женщина.

Но благодаря все той же промокампании мы, разумеется, заранее знаем, что полетит на МКС именно Женя, которую Волин в последний момент предпочтет всем остальным кандидатам. С этого момента фильм из мелодрамы превращается в научпоп об устройстве МКС: устроена она тесно и неуютно, а красиво развевающиеся в невесомости волосы актрисы кажутся таким вопиющим нарушением техники безопасности, что напрочь отвлекают от происходящего — однако именно здесь авторы решили пожертвовать реализмом ради эффектных кадров. Космонавты произносят свои реплики с отчаянной неловкостью людей, которых зачем-то отвлекли от серьезной работы, Юлия Пересильд демонстрирует завидную физическую форму, мама героини (Елена Валюшкина) отвечает за комические перебивки. Венчает все успешно — и это тоже не спойлер — проведенная операция, после которой Женя возвращается домой, получив в качестве награды целование ручек от руководства ЦУПа и признание в любви от Владислава. Если режиссеры летают в космос, значит, это кому-нибудь нужно, но ответы, кому и для чего, содержатся точно не в этом фильме.