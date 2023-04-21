Цифровые святые

В прокат выходят «Возрожденные» — американский проект студии «Базелевс» Тимура Бекмамбетова, поставленный режиссером Егором Барановым («Гоголь»). В отличие от католической церкви, которая по сюжету фильма научилась воскрешать мертвецов, создатели фильма угробили собственный high-concept слабым сценарием и низким бюджетом.

Текст: Марат Шабаев

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Чудо наконец-то свершилось: Ватикан научился возвращать с того света тех, кто недавно умер. Иконой эсхатологической революции становится парень по имени Ник (Джулиан Мосер), несколько лет назад погибший в автокатастрофе и ставший первым воскрешенным. Пока весь мир обсуждает этическую составляющую вопроса, католическая церковь продолжает делать свое благое, на первый взгляд, дело. Однако в истории с воскрешениями появляются странности. Священник Стэнли (Дэйв Дэвис), по совпадению (или нет?) — отец того самого Ника, оказывается шокирован терактом, совершенным одним из его прихожан. Причем, террористом оказался не обычный христианин, а «возрожденный». Вскоре оказывается, что таких инцидентов — множество, но все они тщательно скрываются от общественности.

С такой завязкой можно ожидать чего угодно — от дорогостоящего фантастического триллера до крепкой жанровой «бэшки». Поэтому зрители, не смотревшие трейлеров и прочих промоподробностей, могут сильно удивиться. Да, «Возрожденные» оказались очередным проектом Тимура Бекмамбетова, активно развивающего бренд screenlife-кино. Так что страшный заговор и воскрешение мертвых мы будем наблюдать как бы в окошке чужого лэптопа.

Интригующий концепт «Возрожденных», увы, не имеет достойного развития. Во-первых, в окошках видеоконференций нет хороших актеров — и это критическая промашка. Формат screenlife фальши не терпит — все ужимки, наигранная нервозность и обеспокоенные лица актеров (бэкграунд у них преимущественно сериальный — и не первого сорта) слишком бросаются в глаза, поскольку «собеседник» постоянно находится перед тобой, причем крупным планом. Во-вторых, большие вопросы вызывает сценарий Джо Рехтмана (пока в его портфолио были только короткометражки и работа над эпизодами малоизвестных сериалов). В идеале фантастические допущения в сюжете должны делать происходящее интересным или провоцировать зрителя на интересные мысли. Но high concept (каково жить в мире, где церковь может воскрешать умерших?) оказывается пустышкой. «Возрожденные» — до обидного прямолинейный конспирологический триллер, который не может сбить с ног шокирующей развязкой. Попробуем обойтись без спойлеров, но намекнем, что полноценного катарсиса здесь нет — сюжетный микроповорот в финале не меняет ничего, а придуманный мир остается ровно таким же, каким мы застаем его в начале фильма.

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С визуальной точки зрения к «Возрожденным» тоже много вопросов. Люди общаются в мессенджерах, созваниваются с помощью веб-камер и гуглят что-то в интернете — и так почти полтора часа. Это, пожалуй, самое обидное. Screenlife, как ни крути, постоянно нуждается в каком-то обосновании — сценарист и режиссер должны внятно продемонстрировать зрителю, почему эта история упакована именно в эту оболочку. «Убрать из друзей» (2015) пугал тем, что нечистая сила захватывала пространство видеоконференции, ведь отныне «нехорошим местом» становится не физическая, а виртуальная локация. «Профиль» (2018), который снял сам Бекмамбетов, иллюстрировал работу современной журналистики, когда за сенсацией не надо никуда ехать, а поговорить с опасным экстремистом можно не выходя из собственной квартиры. Недавний триллер «Пропавшая без вести» (2023) показывает, как рядовой подросток способен провести полноценное расследование, взламывая чужие аккаунты и внимательно изучая историю браузера. Увы, «Возрожденные» — это screenlife на минималках: режиссер Егор Баранов, ответственный за кинотелесериал «Гоголь», имеющийся потенциал почти никак не использует. Иначе говоря, этот фильм легко представить и вне выбранного формата (возможно, так было бы даже лучше). Единственная интересная находка — задействование VR-пространства (главный герой проводит службы в виртуальной церкви).

Очевидная творческая неудача, впрочем, лишь должна подстегивать как Бекмамбетова, так и всех других, кто работает с десктоп-фильмами. Мертвые массово воскресают, мир стремительно меняется, а живые не знают, что им делать,— чем не завязка для дорогостоящего блокбастера? Screenlife пока не выходил за пределы герметичных «комнатных» триллеров — поэтому ужасно хочется рассчитывать на то, что авторы и продюсеры все-таки отважатся скрестить молодой и экспериментальный формат с бюджетами и амбициями на порядок выше.

В прокате с 27 апреля

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