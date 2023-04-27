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Коммерсантъ FM
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Мягкие валюты потеснили доллар

Каким образом бизнес совершает платежи в другие юрисдикции

Минфин отчитался об отказе от доллара в трансграничных расчетах. В американской валюте проходят отдельные платежи, и то изредка, цитирует РБК замминистра финансов Алексея Моисеева. По его словам, скоро это ожидает и платежи в евро.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На Мосбирже оборот в мягких дружественных валютах, наконец, соответствует данным по торговле, отметил Моисеев:

Как растущие платежи в китайской валюте влияют на экономику страны

«Можно сказать, что расчетов "рубль-доллар" нет, есть какие-то отдельно взятые эпизоды, которые изредка происходят. Платежи "рубль-евро" тоже потихоньку сходят на нет. Это связано с целым рядом причин — и с блокировкой счетов, и с комплаенсом, который занимает недели, и так далее. Так или иначе, но мы, наконец-то, пришли к ситуации, когда на Московской бирже обороты по мягким валютам вышли на уровни, которые более или менее соответствуют параметрам торговых взаимоотношений».

Бизнес действительно отказывается от доллара из-за ограничений. Но и с другими валютами все непросто, отметил генеральный директор компании «Альгимед» Дмитрий Славашевич, который занимается поставками медицинского оборудования. Тот же юань, отмечает собеседник “Ъ FM”, порой неохотно принимают даже в самом Китае:

«Раньше мы работали в первую очередь с долларом — 80% от всех объемов. Остальные расчеты приходились на евро. Самая патовая ситуация сейчас с американской валютой, потому что в начале апреля банки говорили о том, что минимальный платеж — от $1 млн. Из-за таких ограничений мы перешли на работу в более дружественных валютах — евро либо юань. Хотя не все китайские банки легко пропускают платежи. В рамках поставок через ЕврАзЭС, например, речь идет про работу в рублевой зоне».

Несмотря на все сложности, по-прежнему торгует в долларах компания «Рустон» — она занимается поставками электроники из Китая. Однако организация планирует переходить на расчеты в других валютах, рассказала главный бухгалтер «Рустон» Оксана Борисова:

«В нашей компании идет плавный переход от доллара к рублю и юаню. Но пока доля долларовых платежей значительна. Конечно, ограничения по расчетам в американской валюте создают сейчас немало проблем. Приходится искать дополнительные пути отправки платежей, искать банки, которые их проводят до адресата. На будущее мы планируем постепенный переход в расчетах на национальные валюты».

Переходу на расчеты в дружественных валютах мешают сами контрагенты, рассказал “Ъ FM” генеральный директор и основатель импортера алкоголя AST Леонид Рафаилов:

Какие сервисы для трансграничных платежей доступны в России

«Планируем полный отказ от доллара, но, к сожалению, пока не очень успешно. Надеемся, что нам удастся построить расчеты с поставщиками через рупии и, возможно, через юани. Сложность в том, чтобы конечный контрагент готов был принимать средства в другой валюте. Конечно, есть вариант платить из России в условных юанях или в рупиях, или в дирхамах, и на счету дочерней компании в третьей стране конвертировать их в те же доллары или евро, а потом отправлять контрагенту».

По итогам 2022 года доля юаня в расчетах за экспорт выросла с 0,5% до 16%. Рубля — до 34%. Таким образом, на российскую и китайскую валюты пришлась половина внешнеторговых расчетов, заключили в Центробанке.

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Иван Корякин

Фотогалерея

Натуральная дедолларизация

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Русские медведи предпочитают закусывать зеленью &lt;br> Москва. Чучело с долларом в зубах в холле пресс-центра «Московского комсомольца», 2004 год

Русские медведи предпочитают закусывать зеленью
Москва. Чучело с долларом в зубах в холле пресс-центра «Московского комсомольца», 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Топор судьбы&lt;br> Москва. Тень на полотенце, 2020 год

Топор судьбы
Москва. Тень на полотенце, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Время избавиться от всего лишнего&lt;br> Вашингтон, США. Кандидат в Сенат США Брайан Швейцер выбрасывает $47 тыс. в знак отказа от поддержки табачной промышленности, 1999 год

Время избавиться от всего лишнего
Вашингтон, США. Кандидат в Сенат США Брайан Швейцер выбрасывает $47 тыс. в знак отказа от поддержки табачной промышленности, 1999 год

Фото: George Lane / AP

В огне горит, в воде тонет&lt;br> Портленд, США. Протестующий сжигает стодолларовую купюру возле офиса Банка Америки, 2011 год

В огне горит, в воде тонет
Портленд, США. Протестующий сжигает стодолларовую купюру возле офиса Банка Америки, 2011 год

Фото: Don Ryan / AP

Оковы тяжкие падут&lt;br> Москва. Цепь лежит на купюре номиналом $1, 2019 год

Оковы тяжкие падут
Москва. Цепь лежит на купюре номиналом $1, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Станислав Тихомиров  /  купить фото

По данным ЦБ, в 2022 году в России выявили больше 1,5 тыс. фальшивых американских купюр&lt;br> Москва. Специалист Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления проверяет подлинность банкноты, 2019 год

По данным ЦБ, в 2022 году в России выявили больше 1,5 тыс. фальшивых американских купюр
Москва. Специалист Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления проверяет подлинность банкноты, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Под прикрытием&lt;br> Сиде, Турция. Отдыхающий на пляже, 2022 год

Под прикрытием
Сиде, Турция. Отдыхающий на пляже, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Доллар объединяет&lt;br>Франкфурт, Германия. Туалетная бумага из долларовых купюр, прикрепленная к экрану торгового терминала на немецкой фондовой бирже

Доллар объединяет
Франкфурт, Германия. Туалетная бумага из долларовых купюр, прикрепленная к экрану торгового терминала на немецкой фондовой бирже

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В таких стенах и пьется легче &lt;br> Гомер, США. Посетители одного из баров на Аляске с декором из долларов

В таких стенах и пьется легче
Гомер, США. Посетители одного из баров на Аляске с декором из долларов

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Дело — шляпа&lt;br> Тула. Акция против визита лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова в Тулу, 2006 год

Дело — шляпа
Тула. Акция против визита лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова в Тулу, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Где тонко, там и рвется&lt;br> Москва. Митинг сторонников КПРФ, 2002 год

Где тонко, там и рвется
Москва. Митинг сторонников КПРФ, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

В мягких лапах &lt;br> Москва. Черный кот с американской купюрой, 2020 год

В мягких лапах
Москва. Черный кот с американской купюрой, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Главное, чтобы костюмчик сидел&lt;br> Москва. Кампания движения «Наши» по дедолларизации страны, 2006 год

Главное, чтобы костюмчик сидел
Москва. Кампания движения «Наши» по дедолларизации страны, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Глас народа&lt;br> Минск, Белоруссия. Митинг у одного из западных посольств в поддержку внешней политики белорусского президента Александра Лукашенко

Глас народа
Минск, Белоруссия. Митинг у одного из западных посольств в поддержку внешней политики белорусского президента Александра Лукашенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Брушко  /  купить фото

Запретительные знаки&lt;br> Москва. Протест студентов Московского государственного лингвистического университета, 2003 год

Запретительные знаки
Москва. Протест студентов Московского государственного лингвистического университета, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Деньги на ветер&lt;br> Грозный. Финал республиканского конкурса красоты, 2006 год

Деньги на ветер
Грозный. Финал республиканского конкурса красоты, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Куда только не ступала нога человека&lt;br> Москва. Американские банкноты лежат в грязи, 2006 год

Куда только не ступала нога человека
Москва. Американские банкноты лежат в грязи, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Костюков  /  купить фото

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Русские медведи предпочитают закусывать зеленью
Москва. Чучело с долларом в зубах в холле пресс-центра «Московского комсомольца», 2004 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Топор судьбы
Москва. Тень на полотенце, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Время избавиться от всего лишнего
Вашингтон, США. Кандидат в Сенат США Брайан Швейцер выбрасывает $47 тыс. в знак отказа от поддержки табачной промышленности, 1999 год

Фото: George Lane / AP

В огне горит, в воде тонет
Портленд, США. Протестующий сжигает стодолларовую купюру возле офиса Банка Америки, 2011 год

Фото: Don Ryan / AP

Оковы тяжкие падут
Москва. Цепь лежит на купюре номиналом $1, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Станислав Тихомиров  /  купить фото

По данным ЦБ, в 2022 году в России выявили больше 1,5 тыс. фальшивых американских купюр
Москва. Специалист Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления проверяет подлинность банкноты, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Под прикрытием
Сиде, Турция. Отдыхающий на пляже, 2022 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Доллар объединяет
Франкфурт, Германия. Туалетная бумага из долларовых купюр, прикрепленная к экрану торгового терминала на немецкой фондовой бирже

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В таких стенах и пьется легче
Гомер, США. Посетители одного из баров на Аляске с декором из долларов

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Дело — шляпа
Тула. Акция против визита лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова в Тулу, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Где тонко, там и рвется
Москва. Митинг сторонников КПРФ, 2002 год

Фото: Коммерсантъ / Сергей Михеев  /  купить фото

В мягких лапах
Москва. Черный кот с американской купюрой, 2020 год

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Главное, чтобы костюмчик сидел
Москва. Кампания движения «Наши» по дедолларизации страны, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Глас народа
Минск, Белоруссия. Митинг у одного из западных посольств в поддержку внешней политики белорусского президента Александра Лукашенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Брушко  /  купить фото

Запретительные знаки
Москва. Протест студентов Московского государственного лингвистического университета, 2003 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

Деньги на ветер
Грозный. Финал республиканского конкурса красоты, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Куда только не ступала нога человека
Москва. Американские банкноты лежат в грязи, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Костюков  /  купить фото

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