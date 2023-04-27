Мягкие валюты потеснили доллар

Минфин отчитался об отказе от доллара в трансграничных расчетах. В американской валюте проходят отдельные платежи, и то изредка, цитирует РБК замминистра финансов Алексея Моисеева. По его словам, скоро это ожидает и платежи в евро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

На Мосбирже оборот в мягких дружественных валютах, наконец, соответствует данным по торговле, отметил Моисеев:

«Можно сказать, что расчетов "рубль-доллар" нет, есть какие-то отдельно взятые эпизоды, которые изредка происходят. Платежи "рубль-евро" тоже потихоньку сходят на нет. Это связано с целым рядом причин — и с блокировкой счетов, и с комплаенсом, который занимает недели, и так далее. Так или иначе, но мы, наконец-то, пришли к ситуации, когда на Московской бирже обороты по мягким валютам вышли на уровни, которые более или менее соответствуют параметрам торговых взаимоотношений».

Бизнес действительно отказывается от доллара из-за ограничений. Но и с другими валютами все непросто, отметил генеральный директор компании «Альгимед» Дмитрий Славашевич, который занимается поставками медицинского оборудования. Тот же юань, отмечает собеседник “Ъ FM”, порой неохотно принимают даже в самом Китае:

«Раньше мы работали в первую очередь с долларом — 80% от всех объемов. Остальные расчеты приходились на евро. Самая патовая ситуация сейчас с американской валютой, потому что в начале апреля банки говорили о том, что минимальный платеж — от $1 млн. Из-за таких ограничений мы перешли на работу в более дружественных валютах — евро либо юань. Хотя не все китайские банки легко пропускают платежи. В рамках поставок через ЕврАзЭС, например, речь идет про работу в рублевой зоне».

Несмотря на все сложности, по-прежнему торгует в долларах компания «Рустон» — она занимается поставками электроники из Китая. Однако организация планирует переходить на расчеты в других валютах, рассказала главный бухгалтер «Рустон» Оксана Борисова:

«В нашей компании идет плавный переход от доллара к рублю и юаню. Но пока доля долларовых платежей значительна. Конечно, ограничения по расчетам в американской валюте создают сейчас немало проблем. Приходится искать дополнительные пути отправки платежей, искать банки, которые их проводят до адресата. На будущее мы планируем постепенный переход в расчетах на национальные валюты».

Переходу на расчеты в дружественных валютах мешают сами контрагенты, рассказал “Ъ FM” генеральный директор и основатель импортера алкоголя AST Леонид Рафаилов:

«Планируем полный отказ от доллара, но, к сожалению, пока не очень успешно. Надеемся, что нам удастся построить расчеты с поставщиками через рупии и, возможно, через юани. Сложность в том, чтобы конечный контрагент готов был принимать средства в другой валюте. Конечно, есть вариант платить из России в условных юанях или в рупиях, или в дирхамах, и на счету дочерней компании в третьей стране конвертировать их в те же доллары или евро, а потом отправлять контрагенту».

По итогам 2022 года доля юаня в расчетах за экспорт выросла с 0,5% до 16%. Рубля — до 34%. Таким образом, на российскую и китайскую валюты пришлась половина внешнеторговых расчетов, заключили в Центробанке.

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Иван Корякин