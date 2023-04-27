Переводы под особым наблюдением

Уход из России зарубежных платежных систем подтолкнул отечественный рынок к развитию собственных сервисов, но с обеспечением трансграничных платежей пока справиться сложно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проблемой развития платежных систем в России является то, что с приостановкой деятельности международных компаний в этой сфере исчезла конкуренция

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Проблемой развития платежных систем в России является то, что с приостановкой деятельности международных компаний в этой сфере исчезла конкуренция

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За последний год в России заметно ускорилось развитие альтернативных способов безналичной оплаты. Согласно годовому отчету Банка России, доля безналичных платежей за товары и услуги в розничном обороте в России в 2022 году достигла 78,1% против 73,4% годом ранее. Безналичные операции в целом выросли за год на 13,2% по количеству и на 32,4% — по объему и составили 79,5 млрд платежей на сумму 1592,3 трлн рублей.

По словам Артема Тузова, директора департамента корпоративных финансов ИК «ИВА Партнерс», основной объем платежей сейчас идет через Систему быстрых платежей (СБП) и карты «Мир». С 2014 года ЦБ РФ активно развивал СБП и Национальную систему платежных карт (НСПК, оператор «Мир»), что сделало уход Visa и Mastercard практически незаметным, отмечает эксперт.

Число карт «Мир» в 2022 году выросло на 60%, до 182 млн штук, а к системе Mir Pay подключилось 149 банков из восьми стран. Объем транзакций через карты «Мир» в России достиг 41,3% от объема всех операций по картам, это 29,4 млрд операций на сумму 52,9 трлн рублей. СБП показала не менее выдающиеся результаты: в 2022 году граждане совершили через нее в 3,5 больше операций (более 3 млрд) на 14,4 трлн рублей (рост в 2,9 раза).

Уход токенизированных кошельков, прежде всего ApplePay и Gpay, стал вторым важным фактором, добавляет руководитель финтех-платформы Mandarin Алексей Толстик. Он привел к активному развитию продукта-конкурента банковских карт — СБП, а также более мелких корпоративных кошельков («ЯндексПэй», «СберПэй» и многих других), которые не могут опираться на аппаратную токетизацию, но тем не менее предоставляют возможность быстрой и безопасной оплаты без ввода полных карточных данных. И СБП, и неаппаратные кошельки активно растут, но СБП забирает все более значительную долю рынка у банковских карт.

«Ключевая проблема развития платежных систем в нашей стране заключается в том, что с приостановкой деятельности международных компаний в ней отсутствует конкуренция. Фактически наши соотечественники могут сделать выбор только между проектами регулятора — у них нет возможности голосовать рублем за разные финансовые продукты. Российская платежная система пошла по пути регуляторно-планового развития, а это в долгосрочной перспективе способно привести к снижению качества услуг»,— рассуждает советник по инвестициям ИК Fontvielle Максим Федоров.

Гаджеты и коды

Таисия Суходол, менеджер B2B-продуктов финтех-компании «ЮMoney», среди важных трендов называет также платежные аксессуары. «В последние месяцы банки и финансовые сервисы активно работают над созданием и усовершенствованием платежных стикеров, колец, браслетов и так далее, которые позволяют платить бесконтактно. Продолжают развиваться и другие технологии. Например, еще несколько лет назад у "Сбера" появилась "Оплата улыбкой". Чтобы платеж прошел, покупателю достаточно посмотреть в камеру в магазине»,— говорит она.

В ноябре 2022 года «Сбер» перезапустил сервис бесконтактной оплаты SberPay для Android, а с начала декабря начал тестировать новый инструмент — платежный стикер, который можно приклеить к любому смартфону и расплачиваться привычным касанием. «В целом мы тестируем самые разные технологии, но для себя определили, что SberPay — самый удобный, и в приоритетном порядке сделали его для Android. Что касается других инструментов, например платежных колец или браслетов, мы тоже на это внимательно смотрим, но пока не видим большого спроса со стороны клиентов»,— говорит Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка.

Что касается оплаты с помощью QR-кода, то к сервису подключилось уже 100 тыс. торгово-сервисных точек, причем большая часть — в 2022 году. Количество транзакций с помощью QR выросло в 4 раза, добавляет господин Закурдаев. Объем безналичных платежей в январе — марте текущего года увеличился на 7%, до 190 млрд рублей.

Оперативный запуск возможности оплаты по QR-коду в начале прошлого года помог не только поддержать данную сферу, но и открыл новые перспективы развития для субъектов малого и среднего бизнеса, считает Елена Баракина, канд. юр. наук, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ. Это позволило существенно снизить издержки на проведение финансовых транзакций и повысить мобильность платежей. Кроме того, значительно продвинулась работа по внедрению цифрового рубля, который со временем изменит как структуру платежей и расчетов, так и саму технологию, и алгоритм их проведения, добавляет Елена Баракина.

Трансграничный провал

Разработка и внедрение решений для отечественного рынка ведутся активно и успешно, но в рамках контура обеспечения трансграничных платежей успехи не столь велики, отмечает гендиректор инвесткомпании «АБЦ» Евгений Лашков. Сфера действия системы «Мир» за рубежом даже несколько сократилась за счет того, что иностранные банки отказались с ней работать из опасения вторичных санкций со стороны США и Евросоюза. Власти государств Запада также сумели добиться отказа от обслуживания карт системы UnionPay, выпущенных в России, говорит эксперт.

«Граждане РФ до сих пор вынуждены заказывать карты Visa и Mastercard в других государствах. Возможности заказывать и получать карты дистанционно, либо первоначально приобретать их в цифровом формате, а затем уже переводить в пластик, улучшили положение. Но в целом следует признать, что развитие российских платежных систем как средства трансграничных платежей до сих пор жестко блокирует политический фактор»,— говорит господин Лашков.

Приостановка трансграничных переводов привела к существенному росту оборотов отечественных систем, прежде всего «Золотой Короны» (KoronaPay) и QIWI с его системой денежных переводов Contact, говорит Алексей Толстик. По его словам, сложности с выстраиванием инфраструктуры для трансграничных платежей в отсутствие международных платежных систем и дополнительным контролем (в том числе ограничением системы SWIFT) привели к удорожанию переводов как для бизнеса, так и для физлиц.

Китайская China Union Pay сейчас остается единственной иностранной платежной системой в России, но эти карты используют в основном для поездок за границу, где с них просто снимают наличные средства, отмечает Артем Тузов. С другой стороны, UnionPay также пришлось ограничить работу с российскими банками-эквайерами, попавшими под санкции, говорит аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Да и за границей она принимается далеко не во всех странах и банках. Среди недостатков также высокая стоимость выпуска карты (несколько тысяч рублей), добавляет Максим Федоров.

В то же время карты «Мир» и СБП кратно нарастили усилия для проникновения на зарубежные рынки, и во многих регионах мира удается преодолевать санкционные ограничения, обращает внимание Евгений Миронюк, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций». И хотя ряд зарубежных банков Турции, Казахстана и других стран перестали принимать «Мир», перспективы остаются и число банков, готовых хотя бы частично работать с российскими платежными системами за рубежом, потенциально может расти.

В следующие три-пять лет картой «Мир» будет пользоваться до 90% населения РФ, что положительно скажется на экономике — Россия уйдет от «колониального налога» на финансовые транзакции, навязанного Западом с 1990-х годов, считает господин Тузов. Отрицательный момент — медленное внедрение «Мира» за границей, соглашается он. Но препятствие постепенно будет устраняться, особенно в странах, где высокая доля российских туристов, таких как Турция и Египет.

Неоднозначное будущее

Уход иностранных игроков привел к росту бизнеса в первый год у отечественных платежных систем и платформ, но это краткосрочное последствие, считает Алексей Толстик. Долгосрочный эффект будет не таким простым и однозначным. Отсутствие конкуренции непременно приведет к повышению тарифов, прежде всего у монополий. «Недавно Сбербанк уже объявил о повышении тарифов на свой сервис оплат по QR, по сути, до уровня карточных тарифов, хотя себестоимость этого сервиса для банка в разы ниже карточной. Мы ожидаем аналогичных процессов в ближайшие два-три года и у остальных игроков, в том числе у СБП»,— говорит господин Толстик.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов полагает, что СБП продолжит развиваться опережающими темпами — это решение более выгодно для бизнеса и в перспективе может стать основой для трансграничных расчетов в санкционных условиях. Продолжит расти спрос на цифровые карты и pay-сервисы, в том числе оплату по QR-кодам. В перспективе заметное влияние на платежный рынок может оказать цифровой рубль, тестирование которого уже началось, ожидает аналитик.

Несмотря на санкции, финансовый рынок России остается динамичным, с большим ресурсом технологичности и инновационного потенциала, отмечает Михаил Лейтес, директор департамента банковских операций «Ренессанс банка». Снижение конкуренции на уровне платежных систем кажется негативным фактором, но вместе с тем с повышением насыщенности рынка и демографическими изменениями растет конкуренция между финансовыми институтами, что позитивно влияет на качество платежных сервисов, считает банкир.

«Рынок постепенно адаптируется к уходу крупных западных платежных систем. В перспективе ожидается объединение в той или иной форме межбанковских платежных систем-аналогов SWIFT из РФ, Китая, Индии и других, что поставит под вопрос преобладание SWIFT на рынке. Рассматриваются различные проекты по организации межгосударственных расчетов с применением криптовалют и ЦФА, что также может снизить эффективность санкций»,— говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.

Виктория Алейникова