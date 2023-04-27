В Сосьве для погорельцев построят 60-квартирный дом

Для жителей поселка Сосьвы, потерявшим дома в результате крупного пожара, будет построен 60-квартиный дом. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на координационном совещании по вопросу ликвидации последствий пожара. Глава региона поручил восстановить жилой фонд в течение одного строительного сезона, в том числе отстроить индивидуальные модульные дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Младич, Коммерсантъ Фото: Алексей Младич, Коммерсантъ

Напомним, в Сосьве дома потеряли более 600 человек. Из резервного фонда правительства региона будет выделено более 95 млн руб. на различные выплаты для погорельцев.

Помимо этого, губернатор поручил Минсоцполитики подготовить для пострадавших индивидуальный «паспорт семьи», в котором будет содержаться информация о количестве членов каждой семьи, нанесенном пожаром ущербе и конкретных потребностях людей.

Напомним, пожар в Сосьве начался 25 апреля. Его площадь достигла 9 тыс. кв. м. Огонь уничтожил дома более 600 человек, а также больницу для заключенных. В результате происшествия погибли два человека.

Сегодня в Сосьву прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Он будет оценивать, как региональные власти помогают людям, чье жилье пострадало в результате пожаров. За ситуацией с пожаром также следит президент Владимир Путин. Он поручил Евгению Куйвашеву оказать необходимую помощь пострадавшим от пожаров и доложить 2 мая о мерах помощи потерявшим жилье.

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