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Куренков и Куйвашев доложили Путину об обстановке в Сосьве

Глава МЧС РФ Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложили президенту Владимиру Путину о результатах встречи с жителями поселка Сосьва, потерявшими жилье в результате пожара. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«Сегодня и Куренков, и Куйвашев были на месте, они общались с людьми. И после общения с людьми связались с президентом и дали ему подробный доклад о том, какие проблемы возникли у людей, дали предложения по решению проблем»,– цитирует господина Пескова «РИА Новости».

Владимир Путин также поговорил по телефону с министром юстиции Константином Чуйченко. Они обсудили ситуацию с лечебно-исправительным учреждением (ЛИУ) №23, здание которого полностью сгорело в результате пожара в Сосьве.

Ситуацию с пожаром будут обсуждать 2 мая на встрече Владимира Путина с правительством РФ.

Напомним, в Сосьве дома потеряли более 600 человек. Из резервного фонда правительства региона будет выделено более 95 млн руб. на различные выплаты для погорельцев. Кроме того, в поселке по поручению губернатора отстроят 60-квартирый дом и модульные индивидуальные дома. Работы должны быть завершены до осени.

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Фотогалерея

Сосьва после огня

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Последствия пожара в поселке Сосьва

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Справа налево: начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев на месте происшествия

Справа налево: начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители поселка в здании школы берут гуманитарную помощь

Жители поселка в здании школы берут гуманитарную помощь

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Последствия пожара в поселке Сосьва

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сгоревшая территория Лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ)-23

Сгоревшая территория Лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ)-23

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Энергетики во время восстановления пострадавшей системы электроснабжения

Энергетики во время восстановления пострадавшей системы электроснабжения

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков (слева) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) во время встречи с жителями поселка

Министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков (слева) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) во время встречи с жителями поселка

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Алексей Младич  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сгоревшая территория Лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ)-23

Сгоревшая территория Лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ)-23

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пожарный железнодорожный состав

Пожарный железнодорожный состав

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители поселка в здании школы во время оценки нанесенного ущерба и оформления документов

Жители поселка в здании школы во время оценки нанесенного ущерба и оформления документов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Последствия пожара в поселке Сосьва

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Справа налево: начальник Главного управления МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков и министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев на месте происшествия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители поселка в здании школы берут гуманитарную помощь

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сгоревшая территория Лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ)-23

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Энергетики во время восстановления пострадавшей системы электроснабжения

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС) Александр Куренков (слева) и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев (справа) во время встречи с жителями поселка

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Алексей Младич  /  купить фото

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Сгоревшая территория Лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ)-23

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Пожарный железнодорожный состав

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители поселка в здании школы во время оценки нанесенного ущерба и оформления документов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Последствия пожара в поселке Сосьва

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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