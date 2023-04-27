Куренков и Куйвашев доложили Путину об обстановке в Сосьве

Глава МЧС РФ Александр Куренков и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев доложили президенту Владимиру Путину о результатах встречи с жителями поселка Сосьва, потерявшими жилье в результате пожара. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Сегодня и Куренков, и Куйвашев были на месте, они общались с людьми. И после общения с людьми связались с президентом и дали ему подробный доклад о том, какие проблемы возникли у людей, дали предложения по решению проблем»,– цитирует господина Пескова «РИА Новости».

Владимир Путин также поговорил по телефону с министром юстиции Константином Чуйченко. Они обсудили ситуацию с лечебно-исправительным учреждением (ЛИУ) №23, здание которого полностью сгорело в результате пожара в Сосьве.

Ситуацию с пожаром будут обсуждать 2 мая на встрече Владимира Путина с правительством РФ.

Напомним, в Сосьве дома потеряли более 600 человек. Из резервного фонда правительства региона будет выделено более 95 млн руб. на различные выплаты для погорельцев. Кроме того, в поселке по поручению губернатора отстроят 60-квартирый дом и модульные индивидуальные дома. Работы должны быть завершены до осени.

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