МИД РФ не пустил американских дипломатов к Гершковичу в ответ на невыдачу виз российским журналистам

МИД РФ вручил старшему дипломату дипмиссии США в Москве ноту протеста в связи со срывом выдачи виз журналистам из пула главы министерства Сергея Лаврова. 26 апреля господин Лавров сообщил, что посольство Соединенных Штатов сообщило о готовности выдать документы намеренным сопровождать его в Нью-Йорк журналистам только после того, как самолет делегации покинул Россию. В ответ на это запрос американского посольства на консульское посещение арестованного в РФ журналиста WSJ Эвана Гершковича отклонили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Подобный саботаж, имеющий целью воспрепятствовать нормальной журналистской работе, без ответа не останется. В данной связи посольство США проинформировано, что его запрос на консульское посещение 11 мая задержанного по обвинению в шпионской деятельности американского гражданина Э.Гершковича отклоняется»,— сообщила пресс-служба МИД РФ на официальном сайте.

Представители министерства добавили, что прорабатывают и другие возможные ответные меры.

Российская делегация во главе с Сергеем Лавровым направилась в США 23 апреля, поскольку в этом месяце РФ председательствует в Совбезе ООН. Накануне вылета господина Лаврова в Нью-Йорк стало известно, что российские журналисты, которые должны были сопровождать министра, не получили американские визы. Позже он заявил, что посольство США уведомило о готовности выдать документы уже после того, как самолет делегации вылетел из России.

Американского журналиста Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ, он собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса, составляющие гостайну.

Григорий Лейба