Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Небензя: российская делегация, за исключением журналистов, получила визы для поездки в Нью-Йорк

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и большая часть российской делегации получили визы для поездки в Нью-Йорк на мероприятие ООН, которое планируется 24-25 апреля. Об этом сообщил постпред РФ при организации Василий Небензя. Однако, по его словам, визы не выданы российским журналистам.

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В Нью-Йорке планируется проведение заседания Совета безопасности ООН. В этом месяце в Совбезе председательствует Россия.

13 апреля Василий Небензя сообщил, что США не согласовали прибытие спецборта Сергея Лаврова. Тогда же он пожаловался, что российской делегации и журналистам до сих пор не выдали визы. Он допускал, что в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке может состояться встреча господина Лаврова с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...