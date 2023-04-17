Небензя: российская делегация, за исключением журналистов, получила визы для поездки в Нью-Йорк

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и большая часть российской делегации получили визы для поездки в Нью-Йорк на мероприятие ООН, которое планируется 24-25 апреля. Об этом сообщил постпред РФ при организации Василий Небензя. Однако, по его словам, визы не выданы российским журналистам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Shannon Stapleton / Reuters Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В Нью-Йорке планируется проведение заседания Совета безопасности ООН. В этом месяце в Совбезе председательствует Россия.

13 апреля Василий Небензя сообщил, что США не согласовали прибытие спецборта Сергея Лаврова. Тогда же он пожаловался, что российской делегации и журналистам до сих пор не выдали визы. Он допускал, что в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке может состояться встреча господина Лаврова с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.

Лусине Баласян