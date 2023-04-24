Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лавров: США издевательски сообщили о выдаче виз российским журналистам после вылета в Нью-Йорк

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что посольство Соединенных Штатов в Москве «издевательски» cообщило о готовности выдать визы российским журналистам, только когда самолет делегации, направлявшийся в Нью-Йорк на заседание Совета безопасности ООН, уже взлетел. Об этом глава российского МИДа сказал на заседании Совбеза, обращаясь к журналистам.

«Поэтому к вам огромная просьба: компенсировать отсутствие российских журналистов, постарайтесь сделать свои репортажи такими, чтобы передать всемирной аудитории подлинную многосторонность суждений и оценок»,— сказал Сергей Лавров в ходе дебатов на тему «Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН».

Сергей Лавров и большая часть российской делегации, за исключением журналистов, получили визы для поездки в Нью-Йорк к 17 апреля. Вчера, 23 апреля, господин Лавров за 40 минут до вылета заявил, что визы журналистам так и не выданы. Он пообещал, что Москва случившееся «не забудет, не простит», а американская сторона, по его словам, «струсила».

В апреле в Совбезе ООН председательствует Россия. Завтра, 25 апреля, планируются открытые дебаты по пункту повестки дня «Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...