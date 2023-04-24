Лавров: США издевательски сообщили о выдаче виз российским журналистам после вылета в Нью-Йорк

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что посольство Соединенных Штатов в Москве «издевательски» cообщило о готовности выдать визы российским журналистам, только когда самолет делегации, направлявшийся в Нью-Йорк на заседание Совета безопасности ООН, уже взлетел. Об этом глава российского МИДа сказал на заседании Совбеза, обращаясь к журналистам.

«Поэтому к вам огромная просьба: компенсировать отсутствие российских журналистов, постарайтесь сделать свои репортажи такими, чтобы передать всемирной аудитории подлинную многосторонность суждений и оценок»,— сказал Сергей Лавров в ходе дебатов на тему «Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН».

Сергей Лавров и большая часть российской делегации, за исключением журналистов, получили визы для поездки в Нью-Йорк к 17 апреля. Вчера, 23 апреля, господин Лавров за 40 минут до вылета заявил, что визы журналистам так и не выданы. Он пообещал, что Москва случившееся «не забудет, не простит», а американская сторона, по его словам, «струсила».

В апреле в Совбезе ООН председательствует Россия. Завтра, 25 апреля, планируются открытые дебаты по пункту повестки дня «Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос».

Лусине Баласян