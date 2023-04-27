Китайские власти провели обыск в шанхайском представительстве консалтинговой компании Bain

Китайская полиция пришла в шанхайский офис американской консалтинговой компании Bain & Company, забрала часть техники и провела допросы сотрудников. Bain подтвердила факт визита полиции в ответ на запросы западных СМИ. По данным источников Financial Times, это произошло две недели назад и не было обыском в строгом смысле этого слова, однако полиция потребовала отдать ей некоторые компьютеры, телефоны и другую технику. Источники FT сообщают, что сотрудники полиции посещали офис Bain несколько раз.

Какие именно претензии есть у китайских властей к консалтинговой компании, неизвестно. Однако западные эксперты считают это очередным случаем их внимания к местным филиалам западных компаний в условиях ухудшения отношений Китая и США. В марте китайская полиция провела обыски и задержания сотрудников американской аудиторской компании Mintz. В начале апреля китайский регулятор начал расследование в отношении крупнейшего производителя микрочипов США Micron Technology.

В марте Китай оштрафовал консалтинговую компанию Deloitte на рекордные $30,8 млн. Одновременно с этим усилилось и давление китайских властей на местный финансовый сектор — за последние месяцы многие компании стали объектами многочисленных антикоррупционных расследований и внеплановых проверок.

Яна Рождественская