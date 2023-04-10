Китайских банкиров лечат от элитарности и гедонизма

Власти Китая усиливают давление на банки и инвестиционные компании страны. Ведущие игроки сектора стали объектами многочисленных антикоррупционных расследований и внеплановых проверок. Эксперты связывают это с убежденностью высшего руководства страны в том, что этот сектор не служит укреплению китайской экономики в целом и стремится стать финансовой элитой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Деловой район Луцзяцзуй в Шанхае

Фото: Aly Song / Reuters Деловой район Луцзяцзуй в Шанхае

Фото: Aly Song / Reuters

За последнее время китайские власти начали целый ряд антикоррупционных расследований и проверок в отношении местного финансового сектора. Об этом сообщает Financial Times. В конце марта было начато расследование в отношении Лю Лянгэ, бывшего председателя правления и секретаря партийной организации КПК Bank of China. Его подозревают «в серьезных нарушениях дисциплины и законодательства» (обычно этим эвфемизмом заменяют термин «коррупция»). Дело Лю Лангэ стало одним из крупнейших расследований в финансовой сфере за последние годы. После этого Центральная комиссия по проверке дисциплины (ЦКПД) предупредила сектор об усилении проверок, которые идут с февраля.

Комиссия отмечает «неправомерное стремление» представителей отрасли стать финансовой элитой, «гедонизм» и чрезмерную роскошь в образе жизни.

Как пишет FT, с тех пор ЦКПД начала расследование или уже вынесла решения о наказании в отношении более десятка топ-менеджеров в этой сфере. В частности, комиссия проявила интерес к финансистам, связанным с лизинговыми сделками, а также кредитами на оборудование и логистику в промышленном секторе.

Так, расследование было начато против Цун Линя, который ранее возглавлял отдел лизинга в Промышленном и коммерческом банке Китая, а затем стал работать в инвестфирме China Renaissance. Ее основатель Фань Бао исчез в феврале, вскоре после этого было объявлено, что он «сотрудничает со следствием».

ЦКПД также ведет расследование против бывшего главы шанхайского подразделения Экспортно-импортного банка Китая Ли Ли, которого обвиняют в получении взяток на $14 млн за заключение лизинговых контрактов. Еще одно расследование — против бывшего главы совета директоров одного из крупнейших и старейших финансовых конгломератов Китая China Everbright Group Ли Сяопэна.

Внимание ЦКПД привлекают и другие финансовые компании. В числе прочего ведутся проверки в отношении Шанхайской биржи золота. Комиссия, по данным FT, проверяет многие венчурные фонды и брокерские компании. В этих условиях банки и другие финансовые корпорации снижают зарплату и бонусы своим топ-менеджерам. По данным издания, один из крупнейших инвестбанков CICC снизил их зарплаты на 10%, а с учетом бонусов общее снижение вознаграждения достигнет 40%.

Проверки могут быть связаны со сделанным в октябре заявлением председателя КНР Си Цзиньпина, что финансовая отрасль не служит укреплению китайской экономики в целом и что необходимо провести ее структурную реформу и поставить под контроль все виды финансовой активности.

Профессор политэкономии Китая Калифорнийского университета в Сан-Диего Виктор Ши отмечает давнее и глубокое недоверие Си Цзиньпина к финансовому сектору.

По мнению Чжу Цзяннань, исследовательницы коррупции и борьбы с ней в Китае из Гонконгского университета, власти Китая считают коррупцию в финансовой сфере серьезной проблемой, угрожающей стабильности экономики и ставящей под угрозу финансовую безопасность страны.

Яна Рождественская