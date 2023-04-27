Депозитарии решились на сегрегацию

Кольцо санкций вокруг России сжимается. В этот раз контроль ужесточает Казахстан. На этой неделе Астану посетила помощник министра финансов США Элизабет Розенберг. Она прямо сказала, что риски вторичных санкций против Казахстана и отдельных его компаний растут из-за связей с Россией. После этого власти пообещали строже следить за попытками обхода ограничений и уже внедрили новые практики. Как говорят собеседники “Ъ FM”, они перекроют россиянам доступ к зарубежным фондовым рынкам. Кроме того, есть риски для параллельного импорта. О том, что именно меняется, и какие угрозы возникают, расскажет Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sarah Silbiger/File Photo, Reuters Фото: Sarah Silbiger/File Photo, Reuters

В конце декабря появилась новость, которая осталась почти незамеченной. Forbes писал, что Euroclear обратился к участникам фондового рынка Казахстана и попросил отделить счета россиян и белорусов от остальных. Тогда речь шла о сделках с евробондами, дедлайнов не было, угроза особо не прослеживалась. Но теперь депозитарий Казахстана внезапно объявил, что сегрегация начинается 1 мая. И признал, что это связано с санкциями ЕС против России. Стало понятно, что Euroclear ищет среди клиентов россиян из черного списка, говорит инвестиционный юрист Елена Рязанова:

«Euroclear должен понимать, когда производит какую-то выплату, что он не нарушил санкционное законодательство и не взаимодействует с лицами, на которых наложены ограничения. Поэтому депозитарий и выдвигает такие требования. Euroclear видит, что его непосредственным клиентом является Центральный депозитарий Казахстана. Участников бельгийская компания при этом идентифицировать не может, как и депозитарий Казахстана — он тоже видит только своих клиентов. Теперь у них будет возможность видеть всех. Euroclear пришел не только в Казахстан, но и в СНГ. Все новые счета сейчас открываются уже с учетом этих требований. Ранее открытые они пытаются переоформить».

То есть, когда начались боевые действия на Украине, акции зарубежных эмитентов, принадлежащие россиянам, были заморожены, потому что под санкции подпал НРД, и его счет в Euroclear и Clearstream был заблокирован. Но россиянам ничего не мешало поехать в Казахстан, открыть счет там и сохранить доступ к зарубежным рынкам. И хотя пока речь идет только об изменении процедуры учета, ожидания участников рынка уже негативные. Freedom Finance Global, например, ограничила своим клиентам из России покупку иностранных бумаг — их можно только продать. Ровно потому, что сейчас история с заморозками активов может повториться, считает операционный директор Freedom Finance Global Марина Садовникова:

«Кажется, сегрегация и какое-то выделение происходит явно не для того, чтобы всем подарили подарки. Есть риск остаться с инструментом, который зависнет на разделе, где будут запрещены и торговые операции, и неторговые. Наверное, стоит ожидать и ограничения выплат, но точно мы ничего не можем сказать, потому что никто нам прямым текстом этого не пишет. Инвесторы проводят аналогии с тем, что было в России с иностранными бумагами, с ограничениями, когда что-то заблокировалось, где-то застряло и сейчас не может быть продано».

На этом власти Казахстана не остановились. Регулятор страны объявил, что банки усиливают комплаенс для борьбы с обходом санкций против России. В сообщении ведомства сказано, что ограничения касаются и операций с валютой, и сделок с подсанкционными лицами. Судя по всему, эта мера уже касается экспорта в Россию. Пока собеседники “Ъ FM” из реального бизнеса проблем не фиксируют, возможно, потому, что рассчитываются в рублях, а не в долларах. Но Вашингтон уже выпускал для партнеров рекомендации, где продажа товаров в Россию требовала усиленного контроля, говорит юрист адвокатского бюро Nektorov, Saveliev & Partners Глеб Бойко:

«Применительно к экспортному контролю указано, что поставки товаров в приграничные юрисдикции и использование для оплаты счетов в казахских финансовых организациях — это фактор, повышающий риск. Крупные финансовые организации Казахстана, которые заинтересованы в ведении предпринимательской деятельности с западными контрагентами, конечно, будут стремиться соблюдать санкционное законодательство. Это не означает, что они прекратят все операции с россиянами, но они будут более подробно их анализировать либо рассматривать в ручном режиме. То есть если раньше операция занимала одно количество времени, то сейчас — в пять раз больше».

И это все благодаря лишь цитате помощника министра финансов США. Ни одна компания из Казахстана до сих пор не попала под вторичные санкции. Ни одного дела — административного или уголовного — за обход ограничений не заведено. До них, вероятно, и не дойдет: другим странам, через которые в Россию попадают товары, тоже хватило визитов и пары слов.

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