Bank of Cyprus прошелся по счетам

Крупнейший банк Кипра закрывает счета россиян: Bank of Cyprus предупредил некоторых клиентов, что им необходимо забрать свои деньги в течение двух месяцев. Внимание на это обратили в компании Main Partner Trust. Там отметили, что основные причины закрытия счета — наличие налогового резидентства России, доход от отечественного санкционного бизнеса или «нетипичный» ВНЖ, например, полученный в результате покупки недвижимости или туристической визы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Petros Karadjias / AP Фото: Petros Karadjias / AP

С чем это связано? И чего ждать дальше? “Ъ FM” обсудил это с партнером компании Paragon Advice Group Александром Захаровым: «Действительно существуют ограничения в отношении налоговых резидентов России, которые упоминаются в регламенте ЕС.

Таким образом происходит достаточно радикальная интерпретация этих правил с целью снижения потенциальных рисков со стороны регулятора.

В частности, речь идет о ЕЦБ, который может в любой момент предъявить соответствующие требования, если будут выявлены следующие группы рисковых клиентов, в отношении которых производится такая рассылка. Она является не веерной, а достаточно адресной».

В прошлом году россияне хранили в Bank Of Cyprus более €700 тыс. И это без учета кипрских компаний, которыми владеют граждане РФ. Forbes пишет, что счета в этой организации могут иметь около 15% всех россиян, проживающих на Кипре.

Какие есть альтернативы? И где деньги, имеющие российский след, будут в большей надежности? Похоже, из наименее рискованных вариантов остались только банки стран СНГ, заметил международный финансовый консультант Исаак Беккер:

«После того, как вам отказал Bank of Cyprus, в других банках у вас тоже будут достаточно большие сложности, тем более что несколько сервисных компаний, которые занимались обслуживанием состоятельных россиян, попали под санкции. Подобного здесь никогда не было, и поэтому, конечно, соответствующие органы пытаются предотвратить связанные с этим проблемы.

Сейчас любой россиянин, который имеет счет в зарубежном банке, должен быть постоянно начеку.

У него могут запросить дополнительные документы, информацию о происхождении даже тех средств, которые лежат на счету уже лет 15. То же самое случалось и в Швейцарии, и в Великобритании, и во Франции, и в Италии, и это будет продолжаться.

Так что все вкладчики из РФ в зарубежных банках находятся в положении "догонялки", за ними бегут и предъявляют новые и новые требования, и накладывают новые и новые ограничения. Вариантов не так уж много. Подобное может быть произойти и в Объединенных Арабских Эмиратах. Там сейчас тоже ситуация становится все жестче. Вполне возможно, что кому-то удастся в Киргизии, Армении, Казахстане открыть счета. Допустим, если не получается на свое имя его зарегистрировать, то можно, например, открыть компанию и перевести эти деньги на ее счет. Но это большая волокита».

На прошлой неделе Forbes сообщил, что второй крупнейший банк Дубая ENBD начал блокировать инвестиционные счета россиян. Там уточнили, что ограничения введены в соответствии с «директивой ЕС», а исключений для тех, у которых есть резидентство в Эмиратах, не предусмотрено.

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Даниил Бабкин