Трансакции упираются в преграды

Банки в Армении ужесточают требования к клиентам из России. Кредитные организации вынуждены изменить условия из-за контроля за соблюдением санкций в отношении РФ, заявил финансовый регулятор страны. Теперь граждане и предприятия могут получить отказ в переводах, если они будут признаны рискованными. Насколько усложнились проверки? И как обстоят дела в других странах СНГ? Выясняла Дарья Фоменко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Чтобы трансакцию одобрил банк Армении, клиенту из России нужно доказать легальность перевода и объяснить происхождение средств. Для этого кредитные организации теперь запрашивают дополнительные документы, рассказал основатель агентства Creative Structure в Ереване Аркадий Сергеев. По его словам, такими условия стали в последние две недели:

«Практически все армянские банки отказываются принимать деньги из России. В первую очередь они требуют предоставить документы, связанные с происхождением средств. Если есть возможность показывать инвойсы, акты и отчеты о проделанных работах, тогда кредитные организации соглашаются на трансакции.

До последнего времени было достаточно минимального пакета документов, которые особо пристально и не рассматривали. Сейчас же проверяют все бумаги довольно строго.

Если банки что-то не устраивает, то в операциях они отказывают. Именно транзитные переводы в Россию просто запрещены».

Банки Армении начали усложнять условия работы с российскими клиентами еще в прошлом году. Тогда ограничения в первую очередь касались оформления карт частным лицам, например, кредитные организации стали запрашивать документы, подтверждающие проживание в стране. Компаниям из России открыть счет тоже не всегда просто, отметил адвокат Вардан Степанян: «Банки беспокоятся, что счет армянской компании с российскими учредителями будет использоваться как транзитный для совершения подсанкционных сделок.

Второй момент, который волнует кредитные организации — это то, что юрлица с российскими учредителями могут быть связаны с компаниями или персонами, на которые распространяются ограничения США и ЕС.

Порой банкам бывает сложно отследить трансакции и гораздо легче просто отказать в их проведении».

В других странах СНГ условия тоже становятся жестче. Так, к новым предприятиям с российскими корнями внимательнее стали относиться в Казахстане. За прошлый год, кстати, импорт из этой страны вырос на четверть. Теперь же компании, занимающиеся реэкспортом, вызывают подозрения в банках республики, подчеркнул гендиректор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло:

«Кредитные организации требуют описания, для чего открывается компания, будет ли вестись деятельность с точки зрения производств, размещающихся на территории Казахстана, либо это будут торгово-закупочные операции в интересах третьих лиц или стран. Вот такие достаточно объемные анкеты при открытии счетов требуется заполнить. При этом их могут рассматривать в течение нескольких недель, а потом озвучить отказ».

Похожие проблемы для компаний из России есть и в Узбекистане. Там, например, у банков существует даже список товаров, оплачивать которые с их помощью нельзя, продолжает Георгий Властопуло: «За более чем восемь месяцев работы на территории Узбекистана мы смогли оплатить только два контракта по косвенному реэкспорту. Они категорически не проводят трансакции за рубеж. Выдавались анкеты из 27 пунктов, на которые было необходимо ответить. В том числе там значился вопрос о том, санкционные или нет товары мы оплачиваем. То есть в Узбекистане изначально все достаточно сложно».

При этом только в один Узбекистан в 2022-м россияне перевели свыше $14 млрд, что в 2,5 раза больше, чем годом ранее. Как отчитывался местный регулятор, тогда на трансакции из России пришлось 85% от общего объема поступивших в республику переводов.

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