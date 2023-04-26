Биржа Казахстана определила сроки сегрегации счетов инвесторов из России

Казахстанский брокер Halyk Finance сообщил, что Казахстанская фондовая биржа (KASE) потребовала от брокеров после 1 мая принудительно сегрегировать счета россиян и белорусов, расчеты по которым проходят в валюте, отличной от тенге, через Euroclear и Clearstream.

«Ориентировочно сегрегация начнется после 1 мая 2023 года. После этой даты возможны будут задержки в расчетах по сделкам, совершенным на KASE, что может привести к ситуациям дефолта и штрафным санкциям со стороны биржи»,— сообщил брокер.

О начале сегрегации части финансовых инструментов россиян и белорусов на счетах Euroclear Центральный депозитарий Казахстана сообщил осенью 2022 года. Euroclear требует сегрегировать счета граждан России и Белоруссии в соответствии с санкциями Евросоюза.

Анастасия Ларина