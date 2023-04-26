Песков: Владимир Путин знает о масштабном пожаре в Сосьве

Президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации в поселке Сосьва (Свердловская область), где произошел масштабный пожар. «Безусловно, президент в курсе, будем вас информировать»,– заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Он добавил, что Владимир Путин получает регулярные доклады от МЧС о ситуации с пожарами в регионе. Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву президент поручил 2 мая доложить о мерах помощи гражданам, потерявшим жилье.

Напомним, пожар в Сосьве локализован на площади 9 тыс. кв. м. В результате происшествия в поселке сгорели порядка 90 жилых домов, а также полностью уничтожено лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) для заключенных. В одном из сгоревших домов было обнаружено тело 62-летнего мужчины.

Из-за пожара в свердловском поселке возбуждено два уголовных дела по статьям о халатности (ст. 293 УК РФ) и причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ). В полиции считают, что пожар мог начаться из-за тлевшего на лесоперерабатывающем предприятии опила.

В Свердловской области пожары действуют и в других населенных пунктах. Из-за этого губернатор Евгений Куйвашев ввел в регионе режим повышенной готовности.

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