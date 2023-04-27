Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Свердловскую область из-за пожаров

В Свердловскую область, где на протяжении нескольких дней действовал ряд крупных пожаров, прибыл глава МЧС России Александр Куренков. В пресс-службе ведомства рассказали, что министр будет оценивать, как региональные власти помогают людям, чье жилье пострадало в результате пожаров. Он также проведет совещание по вопросам оказания помощи населению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Сейчас Александр Куренков вместе с губернатором Евгением Куйвашевым совершает облет местности и посещает населенные пункты, где огнем были уничтожены 140 жилых домов. Глава МЧС намерен провести встречи с муниципальными властями и местными жителями.

Напомним, самый масштабный пожар произошел в свердловском поселке Сосьва. Огнем было уничтожено около 100 домов и лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) №23. Накануне МЧС сообщало, что огонь удалось локализовать на площади 9 тыс. кв. м.

В результате пожара погибли два человека. Сейчас СКР расследует уголовные дела по статьям о халатности (ст. 293 УК РФ) и причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

О пожаре в Сосьве в курсе и Владимир Путин. Накануне Евгений Куйвашев провел телефонный разговор с президентом, доложив о ситуации в сгоревшем поселке. Глава государства поручил губернатору оказать необходимую помощь пострадавшим от пожаров и доложить 2 мая о мерах помощи потерявшим жилье.

Подробнее о пожаре в поселке Сосьва – в материале «Ъ-Урал» «Огонь дошел до президента».

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