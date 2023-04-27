Главные новости к утру 27 апреля

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опровергла версию, что у него был инфаркт. Ранее сообщения об инфаркте у главы государства стали распространятся в соцсетях после отмены почти всех мероприятий с его участием.

Rutube потратит 30 млрд руб., чтобы догнать YouTube. Принадлежащий «Газпром-медиа холдингу» видеохостинг рассчитывает вложиться в масштабное обновление инфраструктуры. Подробнее.

Федерация бокса США вышла из Международной боксерской ассоциации (IBA). USA Boxing подала заявку на членство во Всемирную боксерскую международную федерацию.

Президент США Джо Байден не будет обсуждать потолок госдолга с республиканцами. По его мнению, отказ от повышения потолка «был бы совершенным преступлением».

Бренд маргарина «Пышка» возвращается на российский рынок. Производитель соусов и растительных масел ГК «Эфко» договорилась о приобретении бренда у голландской Upfield.

Британские депутаты требуют объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Они обвинили ЧВК в подготовке войск в Судане, поставках оружия воюющим сторонам и распространении дезинформации.

Палата представителей США одобрила повышение лимита госдолга на $1,5 трлн в обмен на сокращение расходов. СМИ отмечают, что демократическое большинство в Сенате скорее всего не примет предложенный республиканцами законопроект.

Армения торгует с Россией, не учитывая западные санкции против РФ. Комитет государственных доходов Армении заявил, что республика в торговле с Россией руководствуется только правилами ЕАЭС, и иных ограничений или запретов для нее не существует.

В школьной программе по литературе увеличили количество советских писателей, сообщила пресс-служба Минпросвещения. В их число вошли Константин Симонов, Михаил Шолохов и Александр Фадеев.

Жители южных пригородов Санкт-Петербурга сообщили, что вечером 26 апреля слышали звук «мощного взрыва», передает «Фонтанка». Осколки от взрыва пробили крышу здания конно-спортивного клуба «Ковбой» в городе Павловск.

В результате выброса газа на месторождении в Якутии пострадали девять человек. Они доставляются в центральную районную больницу города Мирный, сообщает МЧС по региону.

Поселок Климово в Брянской области попал под обстрел, сообщил губернатор региона. В результате атаки поселок остался без света из-за нарушения энергоснабжения.

Экс-глава УМВД по Камчатке Михаил Киселев приговорен к 11 годам колонии за взяточничество и превышение должностных полномочий. Как установило следствие, он в июле 2020 года отдавал своим подчиненным незаконные указания, а позднее получил взятку в размере 2 млн руб.

Прокуратура США просит суд оставить Джека Тейшейру под стражей по делу об утечке документов Пентагона. По мнению федеральных прокуроров, Тейшейра, обвиняемый в сливе документов Петнтагона, возможно, все еще имеет доступ к секретным материалам и может их опубликовать.

О предстоящих 27 апреля важнейших событиях — в анонсах «Ъ».

Эрдни Кагалтынов