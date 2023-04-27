Главные анонсы 27 апреля

Президент России Владимир Путин посетит индустриальный парк «Руднево», где ознакомится с ходом строительства промышленной зоны и осмотрит выставку производителей и эксплуатантов беспилотных авиационных систем.

Как ожидается, пройдут телефонные переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Кроме того, господин Путин примет участие в церемонии загрузки ядерного топлива на АЭС «Аккую» (в режиме видеоконференции).

В России завершится выдвижение кандидатов на участие в праймериз партии «Единая Россия».

В Душанбе пройдет заседание межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству Организации Договора о коллективной безопасности под председательством вице-премьера — главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова.

В Москве запланировано открытие здания Южного речного вокзала после реконструкции с участием мэра Москвы Сергея Собянина.

Министерство торговли США опубликует предварительные данные об изменении ВВП в первом квартале.

В Нью-Дели проведут встречу главы министерств обороны Индии и КНР.

В Ватикане папа римский Франциск примет на аудиенции премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Состоится годовое общее собрание акционеров Мосбиржи в форме заочного голосования. В повестке утверждение годового отчета за 2022 год, распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам 2022 года, избрание членов наблюдательного совета и другие.

В Москве судебный участок мирового судьи №422 Таганского района Москвы рассмотрит пятый протокол на фонд Wikimedia, управляющий «Википедией», за отказ ограничивать доступ к запрещенному в России контенту.

В Самаре в областном суде состоится заседание по обжалованию решения о штрафе в 150 тыс. руб., назначенном депутату Самарской губернской думы от КПРФ Михаилу Абдалкину за дискредитацию ВС РФ.

В Саратове пройдет судебное слушание по делу сына вице-губернатора области Игоря Пивоварова о рукоприкладстве.