Байден заявил, что не будет вести диалог с республиканцами о повышении госдолга США

Президент США демократ Джо Байден заявил, что не будет вести диалог с конгрессменами от Республиканской партии об условиях повышения потолка госдолга для предотвращения дефолта. По его мнению, отказ от повышения потолка «был бы совершенным преступлением». По информации CNN, сегодня, 26 апреля, пройдет голосование о повышении потолка.

«Я буду рад встретиться с МакКарти (спикером Палаты представителей и республиканцем Кевином Маккарти — "Ъ"), но не по вопросу о том, повышать или нет потолок госдолга. Это необсуждаемо. Все время они цитируют Рейгана, они цитируют Трампа, и они оба говорили — я перефразирую — это было бы абсолютным преступлением не расширить лимит долга»,— сказал Джо Байден на пресс-конференции с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем по итогам переговоров в Белом доме (цитата по CNN).

По словам источников CNN, голосование по вопросу повышения госдолга в Палате представителей пройдет сегодня во второй половине дня по североамериканскому восточному времени (ночь на 27 апреля по мск).

Сейчас порог госдолга США установлен на уровне $31,4 трлн. Администрация Джо Байдена призывает Конгресс повысить его, однако контролирующие Палату представителей республиканцы скептически относятся к этому предложению. Консерваторы настаивают на сокращении расходов и более ответственной экономической политики. В Минфине США говорили, что в случае достижения лимита госдолга денег и чрезвычайных мер хватит примерно до июня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Над США опять навис потолок».

Олеся Павленко