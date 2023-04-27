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Коммерсантъ FM
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Палата представителей США одобрила повышение лимита госдолга на $1,5 трлн при сокращении расходов

Палата представителей США одобрила предложенный республиканцами законопроект о повышении потолка государственного долга на $1,5 трлн в обмен на резкое снижение расходов, передает PBS.

За принятие законодательной инициативы проголосовали 217 членов Палаты представителей против 215, которые не поддержали законопроект. В PBS отмечают, что республиканский законопроект почти наверняка не будет одобрен в Сенате, в котором сохраняется демократическое большинство.

Ранее президент США Джо Байден угрожал наложить вето на инициативу республиканцев — он выступает за повышение лимита госдолга без дополнительных условий. Господин Байден заявил, что не собирается обсуждать с представителями Республиканской партии условия повышения лимита госдолга.

Сейчас порог госдолга США установлен на уровне $31,4 трлн. Администрация Джо Байдена призывает Конгресс повысить его, однако контролирующие Палату представителей республиканцы скептически относятся к этому предложению. Консерваторы настаивают на сокращении расходов и более ответственной экономической политике. В Минфине США говорили, что в случае достижения лимита госдолга денег и чрезвычайных мер хватит примерно до июня.

Подробнее — в материале «Ъ» «Над США опять навис потолок».

Эрдни Кагалтынов

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