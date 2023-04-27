«Фонтанка»: в пригороде Санкт-Петербурга произошел взрыв

В городе Павловске под Санкт-Петербургом прогремел взрыв, в результате которого пробило крышу у здания конно-спортивного клуба «Ковбой», сообщает «Фонтанка» со ссылкой на слова представителя клуба и местных жителей. О пострадавших не сообщается.

По информации издания, жители города Пушкина и других южных пригородов Санкт-Петербурга начали сообщать о том, что вечером 26 апреля слышали звук «мощного взрыва». По их словам, при звуках взрыва тряслись дома и дрожали окна, передает «Фонтанка».

Издание сообщает, что по состоянию примерно на 00:30 мск полиция, Росгвардия и МЧС, обследовавшие Пушкин, так и не нашли место и источник взрыва, в городе ничего не горело.

Как сообщает «Фонтанка», позднее стало известно, что взрыв прогремел рядом с конно-спортивным клубом «Ковбой». «К нам все это прилетело, но это не у нас. Говорят, железная дорога, но это из интернета информация. У нас крышу пробило. Чем именно пробило, мы пока не понимаем»,— сказала изданию представитель клуба. Отмечается, что здание клуба находится рядом с железнодорожной станцией Павловск.

Как сообщил изданию 78.ru рабочий конно-спортивного клуба, крышу здания при взрыве пробило осколками, похожими на камни. При этом он отметил, что звук похожий на взрыв прогремел где-то рядом с конюшней.

Эрдни Кагалтынов