Экс-глава УМВД по Камчатке приговорен к 11 годам колонии по делу о взяточничестве

Камчатский краевой суд приговорил бывшего начальника управления МВД по Камчатскому краю Михаила Киселева к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по делу о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава УМВД по Камчатскому краю Михаил Киселев

Фото: ГУ МВД России по Камчатскому краю Бывший глава УМВД по Камчатскому краю Михаил Киселев

Фото: ГУ МВД России по Камчатскому краю

Суд также на пять лет лишил Киселева права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, передает СКР. Кроме того, он лишен звания генерал-майор полиции.

Следствие установило, что Киселев в июле 2020 года отдал своим подчиненным незаконные указания вернуть владельцу задержанную ранее и подлежащую изъятию рыбпродукцию, а также скрыть информацию о своих незаконных действиях от других правоохранительных органов и служб. За это Киселев получил от предпринимателя, продававшего рыбу, взятку в размере 2 млн руб.

Эрдни Кагалтынов