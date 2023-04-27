Группа британских депутатов потребовала объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Межпартийная группа парламента Великобритании по Судану потребовала Лондон объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Британские депутаты обвинили ЧВК в подготовке войск в Судане, поставках оружия воюющим сторонам и распространении дезинформации.

«Великобритания должна расследовать влияние ЧВК "Вагнер" и российского влияния в Дарфуре, Судане и по всему Сахелю. Она должна объявить ЧВК "Вагнер" террористической организацией и ввести целевые санкции»,— говорится в докладе группы (цитата по The Telegraph).

По мнению депутатов, бенефициарами поддержки со стороны ЧВК «Вагнер» являются борющиеся за власть суданские генералы — командующий Силами быстрого реагирования Мухаммад Дагло и представитель официальной власти Абдель Фаттах аль-Бурхан.

Согласно докладу парламентеров, ЧВК «Вагнер» была активна в Судане еще до госпереворота, который произошел в 2021 году. Представители частной военной компании якобы распространяли в стране дезинформацию, тем самым пропагандируя антидемократические идеи в Судане.

CNN вместе с проектом All Eyes on Wagner со ссылкой на спутниковые снимки сообщал, что ЧВК поставляла ракеты Силам быстрого реагирования (СБР) в Судане перед обострением ситуации в стране 16 апреля. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отрицал участие ЧВК в конфликте в Судане. Он также утверждал, что ее наемников нет в Судане больше двух лет. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что правительство Судана имеет право пользоваться услугами ЧВК «Вагнер», и подчеркнул частный характер организации.

В 2021 году США и Евросоюз ввели санкции против суданской Meroe Gold, которую сочли фирмой «для прикрытия операций» ЧВК «Вагнер» в Судане.

В апреле в Судане началось вооруженное противостояние между армией и СБР, которые должны были объединить в рамках соглашения о возвращении страны к гражданскому правлению. Жертвами конфликта стали более 400 человек. Стороны договорились о перемирии на 72 часа, начиная с полуночи 24 апреля.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Страх и риск в Судане».

Эрдни Кагалтынов