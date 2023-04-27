Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Группа британских депутатов потребовала объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Межпартийная группа парламента Великобритании по Судану потребовала Лондон объявить ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Британские депутаты обвинили ЧВК в подготовке войск в Судане, поставках оружия воюющим сторонам и распространении дезинформации.

«Великобритания должна расследовать влияние ЧВК "Вагнер" и российского влияния в Дарфуре, Судане и по всему Сахелю. Она должна объявить ЧВК "Вагнер" террористической организацией и ввести целевые санкции»,— говорится в докладе группы (цитата по The Telegraph).

По мнению депутатов, бенефициарами поддержки со стороны ЧВК «Вагнер» являются борющиеся за власть суданские генералы — командующий Силами быстрого реагирования Мухаммад Дагло и представитель официальной власти Абдель Фаттах аль-Бурхан.

Согласно докладу парламентеров, ЧВК «Вагнер» была активна в Судане еще до госпереворота, который произошел в 2021 году. Представители частной военной компании якобы распространяли в стране дезинформацию, тем самым пропагандируя антидемократические идеи в Судане.

CNN вместе с проектом All Eyes on Wagner со ссылкой на спутниковые снимки сообщал, что ЧВК поставляла ракеты Силам быстрого реагирования (СБР) в Судане перед обострением ситуации в стране 16 апреля. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отрицал участие ЧВК в конфликте в Судане. Он также утверждал, что ее наемников нет в Судане больше двух лет. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что правительство Судана имеет право пользоваться услугами ЧВК «Вагнер», и подчеркнул частный характер организации.

В 2021 году США и Евросоюз ввели санкции против суданской Meroe Gold, которую сочли фирмой «для прикрытия операций» ЧВК «Вагнер» в Судане.

В апреле в Судане началось вооруженное противостояние между армией и СБР, которые должны были объединить в рамках соглашения о возвращении страны к гражданскому правлению. Жертвами конфликта стали более 400 человек. Стороны договорились о перемирии на 72 часа, начиная с полуночи 24 апреля.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Страх и риск в Судане».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...