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Коммерсантъ FM
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Федерация бокса США объявила о прекращении членства в Международной ассоциации бокса

Федерация бокса США (USA Boxing) объявила о прекращении членства в Международной боксерской ассоциации (IBA) и подаче заявки на членство во Всемирной боксерской международной федерации. Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил признание IBA в 2019 году, напоминает USA Boxing.

Федерация бокса США и многие национальные федерации ранее выражали растущую обеспокоенность тем, что руководство IBA не выполнило рекомендации МОК, говорится в резолюции. МОК был вынужден вмешаться и осуществлять надзор за олимпийской программой бокса в Токио-2020 и запланированной олимпийской программой бокса в Париже-2024, отмечает USA Boxing. Руководство IBA пыталось запугать и угрожать боксу США, а также другим национальным федерациям, отказав им в законных правах на автономию, также говорится в резолюции.

USA Boxing стремится сотрудничать с World Boxing, чтобы заслужить привилегию быть частью олимпийского движения сейчас и в ближайшие годы, заявляет федерация.

Ранее группа национальных боксерских федераций, среди которых значатся в том числе ассоциации бокса США и Великобритании, объявила о создании новой международной федерации World Boxing. Ее руководство заявило, что будут добиваться признания МОК, тем самым фактически заменив существующую 77 лет IBA.

Противостояние МОК и IBA обострилось после начала военной операции. Весной 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить от участия россиян. Однако IBA во главе с россиянином Умаром Кремлевым этот запрет отменила, что привело к бойкоту проводимых IBA мужского и женского чемпионатов мира примерно десятком национальных федераций.

В конце марта МОК заявил, что если IBA не изменит свою политику, то она столкнется с последствиями, какими именно — МОК не уточнил.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Двоебоксие».

Мария Федотова

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