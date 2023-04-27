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Коммерсантъ FM
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Брянский губернатор сообщил о нарушении энергоснабжения в поселке из-за обстрела

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что поселок Климово подвергся обстрелу, пострадавших нет. По его словам, обстрел совершила украинская армия. В результате атаки поселок остался без света из-за нарушения энергоснабжения.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз

Губернатор Брянской области Александр Богомаз

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«На месте работают оперативные службы. После проведения всех необходимых мероприятий, аварийно-ремонтные бригады приступят к восстановительным работам»,— написал господин Богомаз в Telegram.

21 апреля брянский губернатор сообщил, что на территорию жилого дома в Клинцах упал беспилотник, который, по его словам, принадлежал украинской армии. Пострадавших в результате инцидента не было. 18 апреля Андрей Богомаз сообщил об атаке украинского беспилотника на военкомат в городском округе Новозыбков. В результате атаки здание военкомата было частично повреждено. В нем также выбиты окна. Пострадавших не было. В Брянской области действуют повышенный уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

Эрдни Кагалтынов

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