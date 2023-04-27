Школьную программу по литературе дополнили произведениями советских писателей

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что в соответствии с новыми Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) в школах будет увеличено количество учебных часов по русскому языку и литературе. Школьную программу по литературе расширят произведениями советских писателей и поэтов. В их число вошли — Константин Симонов, Михаил Шолохов и Александр Фадеев, сообщила пресс-служба министерства.

В программу по литературе включены стихотворение Константина Симонова «Сын артиллериста», роман-эпопея Михаила Шолохова «Тихий Дон», рассказ Алексея Толстого «Русский характер», роман Александра Фадеева «Молодая гвардия», книга Сергея Смирнова «Брестская крепость», роман Юрия Бондарева «Горячий снег», избранные главы из романа Николая Островского «Как закалялась сталь» и роман Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого», говорится в заявлении Минпросвещения.

По словам господина Кравцова, которые приводит пресс-служба, по новым программам изучению русского языка в школе должен отводиться 61 час в неделю, литературе — 35 часов.

В сентябре 2022 года Минпросвещения внесло поправки в ФГОС. Согласно документу, в частности, в школьные программы по истории для 10–11-х классов внесли разделы о военной операции на Украине.

Эрдни Кагалтынов