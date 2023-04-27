Глава МЧС прибыл в Свердловскую область для оценки помощи пострадавшим от пожаров

Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Свердловскую область, чтобы оценить, как организована помощь людям, пострадавшим от пожаров. Господин Куренков также планирует провести в регионе совещание по вопросам оказания помощи пострадавшим, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Министр вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым совершит облет местности и посетит населенные пункты, где огнем уничтожены более 140 жилых домов, встретится с представителями муниципальных властей и местными жителями»,— говорится также в сообщении пресс-службы.

По данным МЧС на 26 апреля, пожары в Свердловской области локализованы в поселках Сосьва, Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева. Наиболее сложная ситуация сейчас в Сосьве, где пожар локализован на площади 9 тыс. кв. м. Пламя там повредило около ста домов, два человека погибли. Жители, чьи дома пострадали, были отправлены в пункты временного размещения. Господин Куйвашев ввел на территории региона режим повышенной готовности из-за пожаров.

Подробнее о пожарах на Урале — в материале «Огонь дошел до президента».

Эрдни Кагалтынов