В Свердловской области ввели режим повышенной готовности из-за пожаров

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ввел на территории региона режим повышенной готовности из-за пожаров. Об этом сообщили в департаменте информационной политики.

Министерству общественной безопасности региона поручено обеспечить готовность подведомственных учреждений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, которые могут быть привлечены к тушению лесных пожаров. Областному ГУ МЧС губернатор рекомендовал обеспечить готовность подразделений федеральной противопожарной службы.

По данным МЧС, сейчас пожары локализованы в поселках Сосьва, Таежный, Висим, Прогресс и Неустроева. В тушении огня задействованы более 380 человек и 112 единиц техники. В Свердловскую область прибыла оперативная группа во главе с замминистра МЧС РФ Ильей Денисовым, которая займется координацией работ по тушению и оказанию помощи пострадавшим.

Наиболее сложная ситуация сейчас в Сосьве, где пожар локализован на площади 9 тыс. кв. м. Министр общественной безопасности региона Александр Кудрявцев на встрече с жителями поселка, потерявшими дома, заявил, что «таких пожаров на территории области еще не было».

Следователи возбудили два уголовных дела из-за пожара в Сосьве. Сейчас СКР проверяет на халатность (ст. 293 УК РФ) должностных лиц, которые могли не принять необходимых мер для обеспечения пожарной безопасности в пожароопасный период. Второе дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ) возбудили из-за найденного тела 62-летнего мужчины.

Подробнее о пожаре в Сосьве — в публикации «Ъ» «Короче, мужики, Сосьвы почти не осталось».

Илья Смирнов, Екатеринбург